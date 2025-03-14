台股本周10悍將 安馳飆35%、4檔今日掛漲停

台股集中市場13日在台積電（2330）一路貼近平盤整理，並再度壓尾收低在959元、下探近半年新低下，盤面倚靠鴻海（2317）、聯發科（2454）、群創（3481）、南亞科（2408）等電子要角撐場，終場指數小漲6.37點、報21968.05點。累計一周大盤續挫608.02點，跌幅擴大至2.69%，周線連3黑；個股方面，漲幅王由電通族群安馳（3528）奪得、半導體股IET-KY（4971）則吊車尾。

法人指出，未來一周台股持續面臨多重消息影響，包括19日的台指期結算、20日的聯準會利率決策會議，以及21日的「四巫日」（期貨、選擇權等四種衍生性金融商品同時結算）等，市場波動恐加劇，投資人宜逢高減碼以降低風險曝險，並轉進基期較低的標的，尋求相對安全的避風港，靜待市場情緒穩定後再尋找更佳的進場時機。現階段可多關注三大題材，即俄烏戰爭停火題材催動的重建需求概念股、輝達GTC大會，以及高殖利率族群。

統計本周漲幅前10名個股，依序為：安馳漲35.39%、收83.4元，茂綸（6227）漲30.09%、收105.5元，聚隆（1466）漲29.77%、收17元，亞矽（6113）漲28.64%、收26.05元，聯策漲24.96%、收84.1元，中茂（5205）漲23.67%、收35元，世紀（5314）漲22.1%、收1210元，保勝光學漲21.44%、收77.6元，新盛力（4931）漲19.32%、收87.7元，弘憶（3312）股漲18.2%、收60.4元。其中，安馳、茂綸、亞矽、保勝光學等4檔，14日皆高掛漲停作收。

電通股安馳14日盤中股價奔上漲停鎖死、收83.4元，創歷史新高；累計一周，股價大漲35.39%，勇奪本周漲幅王寶座。

安馳2024年每股盈餘4.16元，擬配息3元，配發率72％，維持穩定的股利政策。安馳表示，將積極布局無人機、資安及水冷式散熱系統等新興應用領域，強化代理產品線的市場滲透率，推動ADI、AMD及Qorvo等高階整合方案加大市場應用面的拓展，並持續強化「AI+IoT+5G」整合解決方案的技術含量，以維持公司中長期穩健成長動能。