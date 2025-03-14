台股上漲6.37點 三大法人賣超74.85億元
台股14日勉力穩住盤勢，收在21,968.05點，上漲6.37點，漲幅0.03%，成交量3,343.64億元，三大法人賣超74.85億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超104.85億元，投信買超74.97億元，自營商賣超（合計）44.98億元，其中自營商（自行買賣）買超4.72億元，自營商（避險）賣超49.7億元。
台積電（2330）持續疲弱，收959元，下跌0.62%，跌破年線；不過鴻海（2317）、聯發科（2454）皆收紅，鴻海站回170元，漲幅1.19%，聯發科回到1,400元。俄羅斯總統普亭「原則上同意」俄烏30天停火，帶動鋼鐵、散裝、塑化等原物料族群大漲，塑膠指數盤中大漲逾4%，散裝、鋼鐵也齊揚，各族群中以台塑（1301）、慧洋-KY（2637）表現最亮眼，分別大漲逾7%和攻上漲停板；鋼鐵則大多漲幅介於2~3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言