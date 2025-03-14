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台股上漲6.37點 三大法人賣超74.85億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股14日勉力穩住盤勢，收在21,968.05點，上漲6.37點，漲幅0.03%，成交量3,343.64億元，三大法人賣超74.85億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超104.85億元，投信買超74.97億元，自營商賣超（合計）44.98億元，其中自營商（自行買賣）買超4.72億元，自營商（避險）賣超49.7億元。

台積電（2330）持續疲弱，收959元，下跌0.62%，跌破年線；不過鴻海（2317）、聯發科（2454）皆收紅，鴻海站回170元，漲幅1.19%，聯發科回到1,400元。俄羅斯總統普亭「原則上同意」俄烏30天停火，帶動鋼鐵、散裝、塑化等原物料族群大漲，塑膠指數盤中大漲逾4%，散裝、鋼鐵也齊揚，各族群中以台塑（1301）、慧洋-KY（2637）表現最亮眼，分別大漲逾7%和攻上漲停板；鋼鐵則大多漲幅介於2~3%。

自營商 鋼鐵

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