全市場3檔跌停 材料跌出千金股、振樺電股息7.77元也跌停

台股14日走勢震盪，全市場僅3檔跌停收盤，其中，傳產股王材料-KY（4763）重挫至跌停959元，跌出千金股行列，振樺電（8114）擬配發現金股利7.77元，卻也遭摜殺至跌停301.5元，另外1檔跌停股則是辣椒。

材料-KY去年稅後純益83.38億元，年增61%，每股純益84.36元；全年營收、營業淨利、稅後純益及EPS都創上市以來新高；今年2月合併營收14.32億元，年增54%，月增19%，累計前二月營收26.37億元，年增19%。

展望2025年，在市場成長及地緣政治情勢變化等因素下，絲束可望持續受惠；看好醋片在中國大陸內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長，目前訂單能見度相當良好。

工業電腦大廠振樺電去年營收138.89億元，年增40.8%，創下歷史新高；毛利率44.98%，也創新高；營業利益25.66億元，改寫歷史紀錄，營業利益率18.47%；稅後純益10.4億元，每股純益12.55元，同樣創下歷史新高，每股擬配發現金股利7.77元，配發率61.91%。

材料-KY早盤以1,065元平盤開出，一度拉升至1,070元，但盤中翻黑， 終場收在跌停959元， 跌出千金股行列；振樺電以328元開低走低，終場收跌停301.5元；辣椒（4946）開高走低， 以跌停87.5元收盤。