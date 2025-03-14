台股上漲6點收21,968點 台積電下跌6元收959元

13日美股PPI公布低於預期，雖美股下跌，台股14日表現震盪小漲，盤面上權值股表現疲弱，拖累整體上漲動能，以類股來看，則以傳產較為強勢，其中油電燃氣、塑膠等表現亮眼，台股續為17千金。

台股早盤以21,986.81點開出，終場收21,968.05點，上漲6.37點，漲幅0.03%，成交量3,343.6億元。櫃買則收249.96點，上漲0.66點。台積電（2330）終場收959元，下跌6元。

盤面上以類股來看，以油電燃氣、塑膠、電器電纜、造紙、鋼鐵、數位雲端、光電表現較為強勢，另外則以化工、電子零組件、觀光、半導體、電腦周邊等表現弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有聯發科（2454）、聯鈞（3450）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、群聯（8299）、華星光（4979）、群創（3481）、南亞科（2408）、亞光（3019）、華邦電（2344）、慧洋-KY（2637）、大成鋼（2027）、裕民（2606）、波若威（3163）、聯電（2303）、富世達（6805）、AES-KY（6781）、上詮（3363）、長榮航（2618）等。

而量大弱勢的則有，長榮海運（2603）、世芯-KY（3661）、材料-KY（4763）、智邦（2345）、廣宇（2328）、新盛力（4931）、陽明（2609）、台達電（2308）、廣達（2382）、欣興（3037）、新漢（8234）、緯穎（6669）、華城（1519）、鏵友益（6877）、中信金（2891）、鈊象（3293）、漢唐（2404）、順達（3211）等。

統一投信表示，川普啟動鋼鋁關稅，各國陸續採取報復反制後，川普再度威脅關稅戰還會升級，加劇市場的擔憂。另外路透傳出台積電邀美國晶片廠商入股英特爾新聞，再度對台積電帶來不確定變數，台股13日失守年線，技術面轉弱，外資現貨持續賣超、融資無法有效減肥，籌碼面仍不利多方，惟昨晚台指期夜盤逆勢收紅。

操作上維持建議低接不追高，並嚴控持股比例，布局以基本面佳的AI概念股、消費IC及內需消費、成衣與鞋材、航空與觀光、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。