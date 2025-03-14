普亭「原則上同意」俄烏30天停火 重建概念股大漲

俄羅斯總統普亭13日表示，俄國原則上支持美國對俄烏戰爭提出的停火提議，但認為細節還要再討論，美國總統川普則回應，樂意和普亭通話討論。俄烏戰爭有機會停火帶動鋼鐵、散裝、塑化等原物料族群大漲，塑膠指數盤中大漲逾4%，散裝、鋼鐵也齊揚，慧洋-KY（2637）大漲逾6%，大成鋼（2027）漲逾3%。

普亭13日在克里姆林宮記者會，會上談到美國提議的俄烏30天停火時表示：「我們同意停止敵意的提議。這個想法本身是正確的，我們當然支持。但有些問題需要討論。」稱停火應該是為了長期和平並藉此消除這場危機的根源，並指可能很快會與川普通話。

對此，川普回應，他很樂意與普亭通話，還說普亭的說法顯示「前景樂觀」，希望莫斯科能「做出正確的事」。

俄烏戰爭實現停火的機率越來越高，14日塑化、鋼鐵、散裝等重建概念股都上漲表態，以塑化表現最強，台塑（1301）盤中大漲逾7%，帶動南亞（1303）、台化（1326）、台達化（1309）等一同上漲；散裝族群中慧洋-KY強漲逾6%，裕民（2606）、中航（2612）漲幅逾4%；鋼鐵股部分，大成鋼（2027）、第一銅（2009）、春源（2010）都有逾3%的漲幅，中鋼（2002）上漲逾2%。

法人認為，塑化方面，戰後重建主要多為耐久財項目，塑化產品耐久財應用占比最高為PVC，可用於管材與門板，但烏克蘭屬歐洲市場，對亞太市場影響有限，不過塑化股目前最大利多，在於股價已在長線谷底，重建題材將可恢復投資信心。

鋼鐵方面，俄烏戰事若結束，重建需求可期。根據預估，俄羅斯和其它前蘇聯體系國家加上烏克蘭，2025年鋼材需求6,000萬噸，年下滑0.8%，然一旦停戰，重建帶來需求成長，預期年成長將由負轉正，受惠除龍頭中鋼，還包括銷歐比重較大的燁輝（2023）、允強（2034）等。

散裝方面，俄烏戰爭若停戰，研究機構估有近20兆元重建商機，一開始會使用大量大宗原物料，如鐵礦砂、煤炭、木材、鋼材等，會使用散裝船舶運輸原物料，散裝航商營運可望受惠。加上川普關稅新政恐持續推升散裝與貨櫃的搶運潮，業內認為，這都將讓搶運持續發酵。