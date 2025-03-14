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國安會議首度定義大陸為境外敵對勢力 這檔軍工股飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
保勝光學董事長方幼玲。圖／記者王郁倫攝影
保勝光學董事長方幼玲。圖／記者王郁倫攝影

賴清德總統13日召開國安高層會議，會後談話首度定義「中國為境外敵對勢力」， 14日軍工股表現中，由保勝光學（6517）擔綱領漲指標，早盤一度衝達漲停板77.6元，盤中漲幅逾9%，另外，世紀（5314）上漲逾3%、安集（6477）、JPP-KY（5284）、長榮航太（2645）、漢翔（2634）等也是上漲攻勢。

賴清德總統在國安高層會議後的談話首度定義「中國為境外敵對勢力」，同時提出五大國安及統戰威脅、17項因應策略，涵蓋經貿交流、旅遊、防止國軍遭滲透等面向。

賴總統在談話中表示，台灣當前面臨五大國安及統戰威脅，包含對國家主權威脅、對國軍滲透、混淆國人對國家認同、藉兩岸交流統戰滲透、藉融合發展吸引台商及台青，並提出17項因應策略。

另外，賴清德總統先前也曾表示，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上。

台股14日走勢震盪，保勝光學早盤以72.7元開出，股價開高走高一度衝上漲停77.6元， 盤中漲幅9.73%，成為軍工股的領軍指標，世紀盤中漲幅逾3%，安集盤中上漲逾2%。

另外，事欣科（4916）、JPP-KY、漢翔、千附精密、長榮航太、台船（2208）、中光電（5371）、豐達科（3004）、嘉裕（1417）、星通（3025）、神基（3005）、攸泰科技（6928）等也是上漲攻勢。

保勝光學產品的終端應用市場以高階投影設備、運動光學、自動光學檢測設備、半導體設備及國防航太等利基市場為主，其中，運動光學及自動化設備應用因戶外運動人口增加、工業自動化需求逆勢成長，加上成功打入半導體設備供應鏈，受惠產品結構優化，推升獲利成長；去年每股純益3.67元， 擬配發現金股利1.5元。

國安 賴清德 軍工股 長榮航

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