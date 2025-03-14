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台股開盤上沖下洗 台積電最低至955元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
今日台股開盤，加權指數以21986點開出，隨後下探最低至21895.5點，接著又至高點22070點，持續震盪。圖/本報資料照片
今日台股開盤，加權指數以21986點開出，隨後下探最低至21895.5點，接著又至高點22070點，持續震盪。圖/本報資料照片

今日台股開盤，加權指數以21986點開出，隨後下探最低至21895.5點，接著又至22070點，持續震盪；櫃買指數以249.42點開出，而權值股台積電開盤平盤開出965元，隨即下跌至955元後，接著也上漲，最高至969元。

台股今日仍以電子股較為弱勢，台積電續跌，鴻海開盤168.5元開出，在平盤間來回，最高至169.5元，傳產稍微穩定，在指數上，水泥工業、食品工業、紡織工業、生技醫療等都上漲。

昨天台股開高走低，收最低21961點，跌幅1.42%，加上總統賴清德發表緊縮兩岸關係的政策宣示，讓市場引發關注，不過專家表示，近期台股局勢仍與美股較有關聯。

美國12日發布的消費者物價指數（CPI）比經濟學家預期的要低，雖讓投資人稍微放心，不過隨即美國總統川普又揚言，將對法國等歐盟國家的葡萄酒、香檳等產品課徵200%關稅，也牽連美股。

美股昨天收盤，四大指數中，道瓊下跌537.36點，跌幅1.3%，標普500下跌77.78點，跌幅1.39%，那斯達克下跌345.44點，跌幅1.96％，費城半導體指數下跌27.78點 ，跌幅0.62%，與台股高度相關的台積電美國存託憑（ADR）、輝達分別跌3.15%及0.14%。

台積電 台股

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