台股開盤上漲25點 台積電開平盤

台股14日開盤指數上漲25.13點，開盤指數為21,986.81點。台積電（2330）開平盤價965元。

群益投顧表示，大盤指數挑戰短期均線失敗，反而以長黑下跌收低，顯示多頭信心依然不足，短線操作仍應審慎應對，確實做好資金控管。逢急跌可留意反彈，但技術面偏空扭轉前，僅能搶短因應。

操作題材可留意：

1.CPO產品即將現身，矽光子族群多頭回神─輝達（NVIDIA）2025年GTC可望發表首款CPO（矽光子共同封裝技術）版本的Infiniband交換器Quantum-X800，並可望於今年第3季量產，2026年正式導入Rubin伺服器機櫃。隨著CPO技術逐漸趨於成熟，預期將為供應鏈帶來成長動能，帶動矽光子族群短多增溫。

2.GTC大會要來了，機器人熱舞暖身─人型機器人會是這次輝達GTC的重要焦點之一。波士頓動力技術長、所羅門（2359）董事長、台達電（2308）高層等大咖都將發表專題演說，工業電腦廠新漢（8234）、宸曜（6922）也將參展大秀肌肉，分別展出AI機器人控制器、自主式移動機器人AMR。

周四（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,813.57點，下跌537.36點、跌幅1.3%；S&P500指數下跌1.39%；那斯達克指數下跌1.96%；費半指數下跌0.62%。台積電ADR跌3.15%，收在171.59美元，較台北交易溢價17.26%。

被廣泛視為美國經濟健康狀況晴雨表的道瓊運輸指數收盤比11月25日的歷史高點低18.9%；如果跌破20%或更多，將確認進入熊市。2月PPI與上周初領皆低於預期，但川普持續擴大關稅戰，四大指數全面收低。輝達跌0.14%、英特爾宣布前董事陳立武出任新執行長，大漲14.6%。

三大法人周四集中市場合計賣超285.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超235.7億元，投信買超17.1億元，自營商（自行買賣）賣超7.4億元，自營商（避險）賣超59.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,758口至10,993口，其中，外資淨空單減少1,677口至41,732口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,618口至5,368口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落在21,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.92下降至0.83。VIX指數上升0.65至23.09。外資台指期買權淨金額-0.09億元 ; 賣權淨金額3.46億元。整體選擇權籌碼面偏空。