法人：川普政策干擾難避免 台股投資操作回歸基本面

美國關稅烏雲持續籠罩，台股13日開高走低，終場下跌316.68點，收在全日最低點21961.68點，失守22000點大關。法人分析，短期川普政策對市場的干擾很難避免，建議投資操作應回歸基本面，鎖定績優企業。

美國總統川普關稅戰持續升級，13日再揚言對從法國與其他歐洲聯盟（EU）國家進口的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品徵收200%關稅。關稅烏雲干擾下，美股4大指數13日全面收低，道瓊工業指數大跌537.36點或1.30%，以40813.57點作收；標普500指數挫77.78點或1.39%，收5521.52點。

以科技股為主的那斯達克指數下滑345.43點或1.96%，收17303.02點；費城半導體指數也下跌27.78點或0.62%，收4453.24點。

個股方面，輝達（NVIDIA）小跌0.16美元或0.14%，收在115.58美元；台積電ADR挫5.58美元或3.15%，收在171.59美元。英特爾（Intel）因華爾街樂見公司任命前董事會成員陳立武出任新執行長，股價大漲3.02美元或14.6%，終場收在23.7美元。

富邦投信投資策略師徐翊達分析，川普政策對市場的干擾很難避免或被忽視，但他觀察，現在市場修正更多是來自本益比的下降，而非基本面對於今明年獲利數字的擔憂。儘管衰退預期甚囂塵上，但從消費者消費與企業資本支出來看，一切仍按照原本軌跡運行。

徐翊達建議，現階段投資人操作應回歸基本面，鎖定績優企業，因為無論政策走向何方，好企業帶領投資人度過震盪的能力較強。