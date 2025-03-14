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台股外資殺不停 13天跌掉1,768點 台積話題引爆大盤上下震盪
台股昨（13）日因傳出台積電（2330）組隊搶救英特爾疑慮升溫，早盤大漲274點至22,552點後，旋即轉為「溜滑梯」走勢，終場跌316點，收在最低的21,961點，高低點相差590點，再度失守年線、22,000點。八大公股行庫砸64.2億元進場護盤，力抗外資續賣235.7億元。
受到美國經濟走疲、川普關稅變數、人工智慧（AI）股估值下滑等利空壟罩，台股近期隨美股跌跌不休，昨日收盤改寫去年9月19日來最低，在短短13個交易日下殺1,768點；累計今年來跌逾千點，達1,073點、4.6%，在主要亞股中，表現遜於港、韓、陸股。
三大法人昨日賣超285.4億元，其中，外資調節235.7億元，連13賣、累計賣超4,145.3億元，今年來提款突破5,000億元大關，達5,113.4億元；3月來共計賣超2,947.6億元，若賣壓延續，可能挑戰去年7月的3,502億元。外資在台指期留倉淨空單回補1,677口，降至41,732口。
投信單日買超17.1億元，連九買、累計加碼439.5億元；自營商賣超66.8億元，連13賣、累計賣超1,172.7億元；八大公股行庫逢低承接64.2億元，主要敲進台積電、聯發科等，連十買、累計買超737億元。
展望後市，綜合專家看法，台股近日走勢持續量價背離，除籌碼面呈現外資續賣、融資不願退場外，技術線型已經轉弱，預料短期不易見到連續大漲行情，偏向反覆震盪打底。
台積電昨日早盤開高站上千元，最高到1,005元，但外資反手砍殺台積電77.1億元，導致股價一路下滑，收在最低965元、下跌23元。
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