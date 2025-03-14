台股上沖下洗 18千金再現

台股昨（13）日上沖下洗，大戶、法人鎖定的千金股排名大風吹，力旺（3529）漲25元收2,585元，擠下大立光成為高價股老三，祥碩漲65元收1,960元超越緯穎變老五，AES-KY重返千元以上，盤面再現收盤18千金。

千金股昨日漲少跌多，表現最強的股王信驊強彈295元、收3,565元；股后世芯-KY小跌10元、收2,845元；大立光遭外資及投信同步調節，終場重挫175元、收2,470元，股價逆勢收紅的力旺乘勢躋身高價股老三。

台積電昨日早盤重登千元大關，AES亦開高衝上1,000元以上，使盤面一度出現19千金榮景，但台積電終究不敵外資賣壓，股價翻黑下跌23元、收965元；AES則漲29元、收1,005元，收盤重現18千金。

川普關稅大刀、DeepSeek推出等干擾因素紛擾，美那斯達克、費城半導體指數近期轉弱，拖累台股盤面氣氛由多翻空，蔚為人氣指標的高價股表現不一，昨日「舊千金股」陷入整理，台積電千元得而復失，至於世紀、材料-KY、AES等「新千金股」有接棒意味。

台新投顧副總經理黃文清指出，時序進入3月中旬，季底作帳行情蓄勢待發，千金股走勢受到市場矚目，隨法人資金各顯身手，近期排名上下波動恐成常態，亦為考驗個股基本面及籌碼穩定度的最佳時機。