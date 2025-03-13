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高盛：M8級 CCL今年將成長三倍多 有利台光電及台燿

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

高盛證券發布「台灣銅箔基板（CCL）產業」報告指出，CCL開始出現供應短缺跡象，代表產品組合改善及一線供應商獲利提升。在台股中，高盛重申台光電（2383）「買進」評級及目標價865元，對台燿（6274）重申「買進」評級，目標價從305元調高到330元。

高盛指出，一線供應商第1季接近或已經產能滿載，M8級CCL快速成長，今年整體潛在市場（TAM）可望年增至少三倍，有助於推升台光電月營收創歷史新高，今年以來年增率高達87%，因為台光電在全球M8級CCL市占率達95%。

高盛之前已提出玻璃纖維短缺的問題，預期今年高階玻璃纖維供給大多年增 100-150%，但需求將成長三倍以上。高盛判斷，台光電可能開始戰略性放棄一些 M8 級CCL訂單，到今年底的市占降到70-80%。

高盛指出，在未來數季，來自台灣（主要是指台燿）、中國大陸及南韓的競爭對手市占將提高。不過，M8 級CCL市占重新分配的驅動力不是產品品質、生產能力或良率變化，而是零組件供應及產能限制。

高盛估計，M8級CCL對台光電營收的貢獻將從2024年的8%，增加到2025年第1季的20%，再急速成長到今年第4季的38%，對2025年全年的營收貢獻將達29%。至於台燿，今年在M8級CC的市占至少可達10-15%，對今年營收貢獻將達23%。

在價格方面，由於第1季銅價上漲，一些低階供應商在過去數周已提高產品定價。至於高階產品，也出現一些價格上漲的早期跡象，包括銅價上漲、高階CCL 供應商停止價格競爭、供給短缺等，這可能是台光電及台燿具備上行潛力的關鍵驅動力。

高盛指出，以今年的預估獲利來看，台光電只有14.5倍，台燿更只有10.1倍，都低於過去12個月平均的15-20倍，加上未來數個月將有多重催化劑，都有望推升台光電及台燿股價在未來數個月穩健上行。

台光電 台燿 高盛

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