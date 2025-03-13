快訊

給喘息空間？美烏提「停火30天」草案 克宮高官態度洩端倪

美歐貿易戰升級！川普再出招威脅歐盟 對酒類徵收200%報復性關稅

「上班不要看」解散！呱吉回憶創建過程 感性親吐：跟青春說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

00850換股3月21日生效 刪除裕日車一檔

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣指數公司13日公告元大臺灣ESG永續（00850）成分股審核結果，本次將刪除裕日車（2227）一檔，並且無新增成分股，總持股將降至99檔。

臺灣指數公司指出，富時羅素於3月12日更新臺灣指數公司與富時國際有限公司合編「臺灣永續指數」成分股審核結果。成分股調整將自3月21日收盤後生效（亦即自3月24日起生效）。成分股並無新增、刪除裕日車。

元大臺灣ESG永續追蹤臺灣永續指數，自2019年8月15日成立，並於8月23日掛牌，經理費每年0.30%、保管費0.035%，採季季配，於每年的2月、5月、8月、11月，保管銀行為永豐商業銀行。3月13日規模有196.08億元，截至2月底的受益人數有92308人。

以3月13日持股來看，元大臺灣ESG永續前五大持股及比重依序為台積電27.77%、聯發科6.45%、鴻海6.1%、台達電2.63%、富邦金2.22%。

ESG 元大 裕日車

延伸閱讀

中華車2024年 EPS 7.34元 裕日車5.57元

台達電營收／2月380億元、月增2% 為同期新高

全民權證／台達電 選逾三個月

亞德客、台達電 四檔火

相關新聞

千元以下的台積電可以追嗎？永豐金總座朱士廷用「主人與狗」理論妙喻

台積電（2330）股價跌到千元以下，是否為進場好時機，成為近期股民們的關注議題；永豐金控（2890）總經理朱士廷13日提...

賴清德總統緊縮兩岸政策是否影響台股 專家這麼說

總統賴清德今天上午召開國安高層會議，會後發表緊縮兩岸關係的政策宣示，是否影響台股引發市場關注。華南投顧董事長儲祥生表示，...

外資賣超236億元連13賣 竟買超這檔鋼鐵股

台股13日開高走低收最低，終場收21,961.68點，下跌316.68點，三大法人中仍僅投信買超，外資則是賣超236.2...

外資提款236億元連13賣 大砍聯電逾3萬張

台股今天下跌316.68點，收在21961.68點，外資及陸資賣超新台幣236.23億元，連續13個交易日賣超，以國泰永...

都是英特爾害的？台積電又陷年線保衛戰 十萬股東都套牢

台積電（2330）宣布加碼投資美國千億美元後，外電再傳出將組隊搶救英特爾，與美國各大晶片廠共組合資企業，消息一出僅隔一天...

台股下跌316點 三大法人賣超286億元

台股13日開高後一路下殺，最高點和最低點之間差距達590.75點，終場收在最低21,961.68點，下跌316.68點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。