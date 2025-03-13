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00850換股3月21日生效 刪除裕日車一檔
臺灣指數公司13日公告元大臺灣ESG永續（00850）成分股審核結果，本次將刪除裕日車（2227）一檔，並且無新增成分股，總持股將降至99檔。
臺灣指數公司指出，富時羅素於3月12日更新臺灣指數公司與富時國際有限公司合編「臺灣永續指數」成分股審核結果。成分股調整將自3月21日收盤後生效（亦即自3月24日起生效）。成分股並無新增、刪除裕日車。
元大臺灣ESG永續追蹤臺灣永續指數，自2019年8月15日成立，並於8月23日掛牌，經理費每年0.30%、保管費0.035%，採季季配，於每年的2月、5月、8月、11月，保管銀行為永豐商業銀行。3月13日規模有196.08億元，截至2月底的受益人數有92308人。
以3月13日持股來看，元大臺灣ESG永續前五大持股及比重依序為台積電27.77%、聯發科6.45%、鴻海6.1%、台達電2.63%、富邦金2.22%。
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