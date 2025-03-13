就市論勢／成衣、製鞋股 可留意

盤勢分析

美國關稅政策一變再變，市場擔憂美國經濟轉趨疲弱，川普總統接受電視專訪時亦表示美國經濟會有一段過渡期，增添市場恐慌情緒，拖累台股震盪走低。

除了美國政策面影響，從農曆新年假期的DeepSeek橫空出世，到最近台積電（2330）宣布加碼投資1,000億美元在美國設立新廠，市場均以負面解讀相關訊息，讓台股遭遇亂流。3月17日輝達GTC大會即將登場，若屆時輝達提供GB200、GB300等產品出貨時程能夠符合市場預期，將有助穩定市場軍心。

投資建議

若從基本面看，美國四大CSP在2025年的資本支出仍有30%以上年成長率，大舉投資趨勢未變；根據券商預估台股今年整體獲利仍有14%成長，其中仍以科技股成長幅度較大，長期而言AI相關類股應仍是投資主軸。

但因短線不確定因素多，股市波動度高，部分資金進駐具有高股利或低本益比族群。至於傳產股，若俄烏戰爭結束，重建需求將有利原物料類股，另外庫存已在合理水位的成衣、製鞋等，因台商企業生產基地較分散、靈活度高，亦值得留意。