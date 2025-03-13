外資提款236億元連13賣 大砍聯電逾3萬張
台股今天下跌316.68點，收在21961.68點，外資及陸資賣超新台幣236.23億元，連續13個交易日賣超，以國泰永續高股息遭減碼3.53萬張最多，聯電遭砍3.03萬張。
台股今天開高走低，早盤一度勁揚逾270點，突破22500點，但市場信心不足，加權指數盤中翻黑，終場跌316.68點，收在今天最低21961.68點，失守22000點與年線約22249點，跌幅1.42%，成交值新台幣3652.56億元。
從籌碼面來看，自營商今天賣超66.83億元，投信買超16.45億元，外資及陸資賣超236.23億元；三大法人合計賣超286.61億元。
觀察外資賣超排行榜，主要減碼高股息ETF（指數股票型基金）、電子股及航運族群，前10名個股依序為國泰永續高股息、聯電、長榮航、群益台灣精選高息、友達、南亞、鴻準、寶成、永豐金、潤泰新。
投信今天買超台股16.45億元，加碼前5名個股為凱基金1.37萬張、聯電1.33萬張、南亞科1.29萬張、長榮航1.05萬張、中信金7206張。
國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，現在市場信心還很脆弱，昨天美國科技股大漲，但外資沒有轉為買超，市場自然會保守觀望，尤其台股尚未站穩年線年線，不排除仍有破底可能性。
蔡明翰指出，目前台股屬於震盪整理格局，需要一些時間沉澱籌碼，後續等待川普關稅利空持續鈍化、美國科技類股出現止穩跡象，台股才有比較大的走揚空間。
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