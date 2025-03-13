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千元以下的台積電可以追嗎？永豐金總座朱士廷用「主人與狗」理論妙喻

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台積電股價跌到千元以下，是否為進場好時機，成為近期股民們的關注議題。美聯社
台積電股價跌到千元以下，是否為進場好時機，成為近期股民們的關注議題。美聯社

台積電（2330）股價跌到千元以下，是否為進場好時機，成為近期股民們的關注議題；永豐金控（2890）總經理朱士廷13日提出著名的「主人與狗」理論分析，「狗（股價）可能會離開主人（基本面）到遠一點的地方，但最後還是會回到主人身邊」；意即股價的漲跌有時會遠離基本面，但最後還是會回來。

朱士廷分析，股市是很敏感的市場，不完全看基本面，有時會受到心理面、籌碼面甚至是當時的市場面影響，當然基本面最重要；在三、四年前永豐金法說會上，他曾說過「台積電從沒讓大家失望過」，但現在台積電在全球扮演重要角色，已經不只是經營面的問題，還和地緣政治等各個面向有關，股價自然很難預測，就像這二天，台積電的基本面沒特別變化，股價還是跌、全球股市仍在震盪，所以不能說「台積電股價800、900元以下是禮物」，要看當時的環境。

對於「川普2.0」的影響，朱士廷分析，市場近來罹患了「川普憂慮症」，每天都有很多市場消息，例如台積電傳出將組隊搶救英特爾事業，川普的關稅政策也不斷變化，可以想見，「未來，川普一定是投資市場的主軸」，至於川普政策對全球通膨的影響為何？從債券殖利率居高不下來看，市場感到憂慮，就連經濟大師也擔心出現停滯性通膨危機。

朱士廷表示，目前看來，聯準會3月調整利率的機會不高，先前市場預估，聯準會今年將降息3至5碼，現在看法都變得比較保守了，研判今年最多降息2碼，永豐金內部估計，6月將有降息一碼的空間。

台積電 基本面 川普

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