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賴清德總統緊縮兩岸政策是否影響台股 專家這麼說
總統賴清德今天上午召開國安高層會議，會後發表緊縮兩岸關係的政策宣示，是否影響台股引發市場關注。華南投顧董事長儲祥生表示，兩岸局勢非一朝一夕，這次事件的影響較小，目前影響台股動盪關鍵仍落在美股、輝達等。
儲祥生指出，現階段台股走勢仍和美股脫不了關係，若要以政治來說，美國對台灣課徵關稅衝擊更大，因為若落實關稅政策，將直接衝擊到行情，影響獲利。至於台商是否受牽連，儲祥生說，較不可能拿台商開刀，因為這樣將直接衝擊中國市場。
此外，分析師表示，今天台股開高後，中間也開始出現修正，原則上已反映相關利空，且國家隊極可能出來護航，所以賴總統此番言論影響到的利空，比較不會持續到明天或下周。
專家指出，過去前總統李登輝、陳水扁等人，也都有發表過其對兩岸關係的主張，雖然言論不大相同，但如今許多國家已漸漸對兩岸的情勢有認知。近期台股走勢疲弱，從季線、半年線至年線持續跌破，現況趨於弱勢，若投資人仍想持股，轉為防禦型較佳。
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