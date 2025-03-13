快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統緊縮兩岸政策是否影響台股 專家這麼說

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
華南投顧董事長儲祥生表示，兩岸局勢非一朝一夕，賴總統緊縮兩岸政策的談話影響較小，關鍵仍落在美股、輝達等。本報資料照片
華南投顧董事長儲祥生表示，兩岸局勢非一朝一夕，賴總統緊縮兩岸政策的談話影響較小，關鍵仍落在美股、輝達等。本報資料照片

總統賴清德今天上午召開國安高層會議，會後發表緊縮兩岸關係的政策宣示，是否影響台股引發市場關注。華南投顧董事長儲祥生表示，兩岸局勢非一朝一夕，這次事件的影響較小，目前影響台股動盪關鍵仍落在美股、輝達等。

儲祥生指出，現階段台股走勢仍和美股脫不了關係，若要以政治來說，美國對台灣課徵關稅衝擊更大，因為若落實關稅政策，將直接衝擊到行情，影響獲利。至於台商是否受牽連，儲祥生說，較不可能拿台商開刀，因為這樣將直接衝擊中國市場。

此外，分析師表示，今天台股開高後，中間也開始出現修正，原則上已反映相關利空，且國家隊極可能出來護航，所以賴總統此番言論影響到的利空，比較不會持續到明天或下周。

專家指出，過去前總統李登輝、陳水扁等人，也都有發表過其對兩岸關係的主張，雖然言論不大相同，但如今許多國家已漸漸對兩岸的情勢有認知。近期台股走勢疲弱，從季線、半年線至年線持續跌破，現況趨於弱勢，若投資人仍想持股，轉為防禦型較佳。

儲祥生 兩岸關係 台股

延伸閱讀

與先前條件類似！俄羅斯提結束戰爭協議「要求清單」 專家曝1擔憂

打臉顧立雄？賴總統宣布恢復軍事審判 白委質疑進入準戰爭狀態

台股下跌316點 三大法人賣超286億元

台股下跌316點收21,961點 台積電下跌23元收965元

相關新聞

千元以下的台積電可以追嗎？永豐金總座朱士廷用「主人與狗」理論妙喻

台積電（2330）股價跌到千元以下，是否為進場好時機，成為近期股民們的關注議題；永豐金控（2890）總經理朱士廷13日提...

賴清德總統緊縮兩岸政策是否影響台股 專家這麼說

總統賴清德今天上午召開國安高層會議，會後發表緊縮兩岸關係的政策宣示，是否影響台股引發市場關注。華南投顧董事長儲祥生表示，...

外資賣超236億元連13賣 竟買超這檔鋼鐵股

台股13日開高走低收最低，終場收21,961.68點，下跌316.68點，三大法人中仍僅投信買超，外資則是賣超236.2...

都是英特爾害的？台積電又陷年線保衛戰 十萬股東都套牢

台積電（2330）宣布加碼投資美國千億美元後，外電再傳出將組隊搶救英特爾，與美國各大晶片廠共組合資企業，消息一出僅隔一天...

台股下跌316點 三大法人賣超286億元

台股13日開高後一路下殺，最高點和最低點之間差距達590.75點，終場收在最低21,961.68點，下跌316.68點，...

台積電最後一盤爆5,892張賣單 收965元、市值25兆

台積電（2330）13日開高走低，最後一盤爆出5,892張賣單，一口氣拉低5元股價，終場收在965元，下跌23元， 跌幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。