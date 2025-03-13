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統一投信：三大因素支撐 台股後市正向看待

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

川普關稅政策朝令夕改影響下，台股今年震盪劇烈，但統一投信台股團隊認為，美國通膨可控、台灣電子業低庫存、AI需求強勁等三大因素支撐，後市仍以正向看待；只是指數上檔空間有限，預期今年台股以個股表現為主，建議選股不選市。

川普上周表示不排除經濟有衰退可能，引發市場恐慌，深怕面臨經濟衰退的同時，關稅政策又推升通膨，所幸美國最新公布的消費者物價指數（CPI），顯示通膨全面放緩。統一投信台股團隊表示，川普上任後對傳統能源增產持開放態度，油價顯示通膨走向仍在掌控之中，預期美國下半年重啟降息可期。而台股基本面部分，台灣電子庫存持續維持在低水位、強勁的AI需求仍將支撐台廠獲利。

此外，半導體龍頭擬增加1,000億美元投資美國先進半導體製造，引發各界關切，統一投信台股團隊表示，半導體龍頭擴大赴美，緩解關稅加徵風險，且該公司在台灣的布局仍遠超美國，此次宣布的新廠實際執行時間尚未確定，短期內不會對全球半導體市場產生重大影響，反而降低不確定因素。

統一投信台股團隊表示，整體而言，今年台股最大的變數仍是川普，川普關稅政策由第一任期的主打中國，第二任擴大到加拿大、墨西哥，轉變為全球打擊，投資人需靜待關稅政策明朗。短線上投資布局建議保持分散，輝達（NVIDIA）的GB系列將在第2季放量出貨，預期將逐月反應在相關供應鏈的營收表現上。除AI產業鏈外，也可關注基期較低如：受惠俄烏和談相關的重建類股。中長線投資主軸仍聚焦在ASIC、AI伺服器、GB300供應商、受惠傳輸速度升級的交換器等題材。

台股 川普 美國

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