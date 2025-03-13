外資賣超236億元連13賣 竟買超這檔鋼鐵股

台股13日開高走低收最低，終場收21,961.68點，下跌316.68點，三大法人中仍僅投信買超，外資則是賣超236.23億元，統計外資買賣超個股發現，外資賣超國泰永續高股息35,366張，高居賣超第一名，但買超第一名則是大成鋼（2027），單日買超19,241張，其次是買超玉山金（2884）14,876張。

台股早盤以22,403.34點開出，一度拉升至22,552.43點，但近午盤指數翻黑，終場收21,961.68點，為當日的最低點，高低點差距達590.75點，振幅2.65%，三大法人賣超286.61億元，包括外資賣超236.23億元，投信買超16.45億元，自營商賣超（合計）66.83億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.46億元，自營商（避險）賣超59.37億元。

外電傳出台積電（2330）組隊搶救英特爾事業的消息，股價開高走低，終場收在最低965元，跌幅2.33%，下跌23元，影響大盤指數約182點；其餘科技權值股也都幾乎收跌，鴻海（2317）再度跌破170元，收在168元；大立光（3008）重挫逾6%，收2,470元。

配息率和現金殖利率高低影響股價走勢，潤弘（2597）配發率高達90.7%，潤泰新（9945）、潤泰全（2915）卻不到20%，潤弘漲停，潤泰新重挫逾9%，潤泰全跌近7%。

統計外資賣超前十大個股依序為國泰永續高股息、聯電、長榮航、群益台灣精選高息、友達、南亞、鴻準、寶成、永豐金、潤泰新等；外資賣超聯電30,344張，賣超長榮航30,126張。

另外，好不容終止連賣的台積電及鴻海也再遭外資賣超，台積電開高走低，外資賣超7,843張，鴻海也遭外資賣超4,571張。

統計外資買超前十大個股依序是大成鋼、玉山金、復華台灣科技優息、元大滬深300正2、廣宇、元大台灣價值高息、期街口布蘭特正2、華航、新光金、裕民等；外資買超玉山金14,876張，廣宇也獲外資買超7,260張。