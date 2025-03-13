4680電池供應元年 法人：這幾檔模組廠後市看望

4680電池將進入到車用與電信應用，近期韓國大廠LG Energy Solution前進美國，斥資55億美元打造電池工廠，有望帶動整體鋰電池產業向上成長，法人表示，台廠主要是對於圓柱型電池的應用，從早期專注在筆電，逐漸轉化為電動自行車、備用電源(BBU)、電信基站等應用。看好以模組為首的供應，其中包括AES-KY（6781）、新普（6121）、順達（3211）、加佰裕、新盛力（4931）、西勝（3625）等。

LG Energy Solution於亞利桑那州建設一座 53 GW 的池工廠為60萬輛電動車供電，將於 2026 年上半年開始量產圓柱形電池，提高產能以滿足特斯拉和 Rivian 的訂單。該工廠包括一條用於生產特斯拉採用的 46 系列圓柱形電池生產線，，以及用於儲能系統的 LFP 電池。LG Energy Solution 將向特斯拉供應 4680 電池，同時還與 Rivian簽署一項46系列協議，未來五年將供應 67GWh的電池。

法人表示，使用 4680 電池的電動車續航里程可以提升16%，同時製造成本可降低14%。截至今年首季的生產良率仍在優化階段。另外電信基站也將帶動 4680在其他應用的拓展，充放電壽命一般在 3000 次至 5000 次之間，顯著高於傳統鉛酸電池的 500 次至 800 次。

預估傳統電信備用電池全球電池備用市場，將從2022年約261.9億美元成長至 2032年404億美元，年複合成長4.43%，且鋰電池隨著滲透率拉高成長性將超過10%。