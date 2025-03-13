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都是英特爾害的？台積電又陷年線保衛戰 十萬股東都套牢

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）宣布加碼投資美國千億美元後，外電再傳出將組隊搶救英特爾，與美國各大晶片廠共組合資企業，消息一出僅隔一天台積電13日便再度回測年線，收最低965元，跌幅2.33%。依據集保中心資料，台積電一年來股東大增52.44萬人，其中自去年10月開始買入台積電的股東共10.73萬人，如今台積電跌破去年10/1的972元，等同新增的10萬股東皆套牢。

知情人士透露，在美國川普政府要求下，台積電已向大客戶輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業，攜手經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過50%。

業界盛傳，相關討論最快今年下半年有初步進展，並將正式浮上檯面。路透指出，英特爾之前曾與台灣聯電及以色列高塔半導體技術合作，或許可為借鏡，但還不清楚這種合作關係在涉及製造商業機密時，要如何運作。

昨日中午消息披露後，台積電股價並無太大反應，仍維持反彈收漲；台積電ADR也上漲3.63%，儘管夜盤下跌逾2%。但今日台積電股價卻下挫，收在最低點965元，跌幅逾2%。

依據集保中心資料統計，去年3/15台積電股東人數共105.34萬人，截至今年3/7股東人數為157.78萬人，一年增加52.44萬人。而台積電自去年10/1收在972元後，在今日跌破該價位，但股東人數卻逆勢增加10.73萬人，如股東都未逢高調節賣出，等同都套牢。

台積電 股東

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