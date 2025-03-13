台股下跌316點 三大法人賣超286億元

台股13日開高後一路下殺，最高點和最低點之間差距達590.75點，終場收在最低21,961.68點，下跌316.68點，跌幅1.42%，成交量3,652.56億元，三大法人賣超286.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超236.23億元，投信買超16.45億元，自營商賣超（合計）66.83億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.46億元，自營商（避險）賣超59.37億元。

外電傳出台積電（2330）將組隊搶救英特爾事業的消息，台積電今開高走低，收最低965元，跌幅2.33%，微幅跌破年線大關；其餘科技權值股也都幾乎收跌，鴻海（2317）再度跌破170元，收168元。千金股走勢分歧，股王信驊（5274）大漲9%，收3,565元，大立光（3008）則重挫逾6%，收2,470元，一口氣摜破半年線、年線關卡。配息率和現金殖利率高低大大影響股價走勢，潤弘（2597）配發率高達90.7%，潤泰新（9945）、潤泰全（2915）卻不到20%，潤弘漲停，而潤泰新重挫逾9%，潤泰全跌近7%。