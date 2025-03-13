台積電最後一盤爆5,892張賣單 收965元、市值25兆

台積電（2330）13日開高走低，最後一盤爆出5,892張賣單，一口氣拉低5元股價，終場收在965元，下跌23元， 跌幅2.32%，市值縮水5,964億元，降至25兆250億元，影響大盤指數約182點。

台股13日早盤以22,403.34點開出，一度拉升至22,552.43點，但近午盤指數翻黑，終場收21,961.68點，為當日的最低點，高低點差距達590.75點，振幅2.65%，主要是權王台積電開高走低收最低的影響。

台積電早盤以1,000元開出，一度拉升至1,005元，但盤中翻黑，午盤過後跌勢加重，終場收在965元，下跌23元，跌幅2.32%。

台積電繼宣布加碼千億美元擴大美國投資之後，外電再傳出將組隊搶救英特爾事業的消息；根據路透報導，知情人士透露，台積電已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業經營英特爾的晶圓製造事業，由台積電負責英特爾晶圓代工部門營運，且持股不超過50%。

路透報導表示，根據提議，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，但持股不超過50%，並且主動邀約合作夥伴入股，目前談判還在初期階段；針對相關傳聞，台積電不評論，輝達、超微等也都不予置評。