台股下跌316點收21,961點 台積電下跌23元收965元

台股13日表現開高走低，早盤以22,403.34點開出，終場收21,961.68點，下跌316.68點，跌幅1.42%，成交量3,652.6億元。櫃買則收249.3點，下跌2.81點。台積電（2330）終場收965元，下跌23元。

盤面上以類股來看，以塑膠、光電、運動休閒、油電燃氣、觀光、水泥、化工等較為弱勢，另外則以玻陶、電子通路、網通、汽車表現撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有聯發科（2454）、華邦電（2344）、聯鈞（3450）、世芯-KY（3661）、順達（3211）、鴻海（2317）、大立光（3008）、廣達（2382）、富世達（6805）、長榮航（2618）、群聯（8299）、材料-KY（4763）、微星（2377）、鈊象（3293）、聯電（2303）、濱川（1569）等。

而量大撐盤的則有，奇鋐（3017）、新盛力（4931）、廣宇（2328）、長榮海運（2603）、南亞科（2408）、華星光（4979）、華碩（2357）、陽明（2609）、台達電（2308）、智邦（2345）、AES-KY（6781）、漢唐（2404）、高技（5439）、信驊（5274）、緯穎（6669）、上詮（3363）、貿聯-KY（3665）、光聖（6442）、大成鋼（2027）、上銀（2049）、華城（1519）等。

統一投信表示，川普關稅戰戰線持續擴大，引發投資市場恐慌，擔憂衝擊全球經濟。惟台股1-2月企業訂單暢旺，基本面仍佳，短線快速回檔約7%後，技術指標陷入超跌段；3月下旬有NVIDIA GTC大會，加上近兩日美科技股回神，有利台股短線反彈。

操作上維持建議低接不追高，並嚴控持股比例，布局以基本面佳的AI概念股、消費IC及內需消費、成衣與鞋材、航空與觀光、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。