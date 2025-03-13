快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

長華、聯強多頭笑納股息 這兩檔也不甘示弱

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股13日隨台積電（2330）開高走低，盤面各大類股也陸續由紅翻黑。聯合報系資料照
台股13日隨台積電（2330）開高走低，盤面各大類股也陸續由紅翻黑。聯合報系資料照

台股13日隨台積電（2330）開高走低，盤面各大類股也陸續由紅翻黑。惟電通族群在聯強（2347）、長華（8070）聯手挾高殖利率題材打前鋒，加上族群股王崇越（5434）穩高重返5日線助陣下，類指仍續彈約1.5%，表現強於大盤；上櫃部分則以亞矽（6113）頻頻漲停最剽悍，茂綸（6227）也觸及103元、創新天價，並拿下族群人氣王寶座。

長華2024下半年擬配息近2元，全年合計達2.7元、創新高，激勵早盤股價一度衝上45.75元，漲幅近8.7%，午間成交量已較昨日放大逾5倍、達1.4萬張以上。

長華2024年合併營收172.3億元，年增4%；營業利益19.2億元，年增15%；再加上外幣兌換利益等業外收入的增加，歸屬於公司業主稅後淨利達15.92億元，年增8%；每股盈餘為2.32元，相較於2023年成長6%。

長華董事會決議，2024年下半年每股配息2元現金股息，其中包括盈餘分配1.90425014元及資本公積配發0.09574986元，若加計上半年配息0.7元，則2024年全年現金股息為每股2.7元，較2023年有所提升。以每股面額10元計算，為歷年最高水準。

聯強2024年受惠商用加值業務及半導體業務增長，帶動營業利益創下歷史新高，稅後純益92.13億元，年增26.4%，每股純益5.52元。董事會決議每股配息4元，以12日收盤價68.4元計算，現金殖利率約5.85%。盤中股價大漲約6.5%，直接飛過半年線。

展望後市，聯強樂觀看待今年營收、獲利表現可望持續優於去年。

通路股王崇越2025年2月合併營收達48.4億元，年增29.4%，刷新同期高，前2月營收103.9億元，年增33.3%。盤中股價穩漲近1.5%，成功收復5日線。

崇越今年邁入35周年，將繼續深耕美國、日本、東南亞等海外市場，以及海內外環保工程業務，今年再拚營運高峰。

上櫃方面，茂綸113年度每股盈餘6.55元、賺贏112年的4.18元；董事會決議配息3.8元，亦優於112年度的2.5元。茂綸早盤股價一度觸及103元，創歷史新高，但反壓旋即出籠，盤中頻頻翻黑，百元關得而復失，但仍穩居電通族群人氣王。

營收 聯強 股息 股王 配息 高殖利率

延伸閱讀

長華去年下半年每股配息2元 全年配息2.7元

趁出售不動產內線交易 上櫃台翰精密董座等3人遭訴

崇越要強化美國布局

遊戲股王鈊象獲利驚人 平均每位員工可分263萬元

相關新聞

長華、聯強多頭笑納股息 這兩檔也不甘示弱

台股13日隨台積電（2330）開高走低，盤面各大類股也陸續由紅翻黑。惟電通族群在聯強（2347）、長華（8070）聯手挾...

19千金難產！股王狂飆漲停、權王踉蹌拖後腿

19千金難產！股王狂飆漲停、權王踉蹌拖後腿！台積電（2330）ADR周三續漲3.63%，帶動早盤現貨觸及1,005元，盤...

三大因素支撐 台股後市仍正向看待

在美國總統川普關稅政策朝令夕改影響下，台股2025年震盪劇烈，統一投信台股團隊認為，美國通膨可控、台灣電子業低庫存、AI...

景順：亞洲和歐洲資產 有望優於美國資產

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，投資人擔心美國經濟成長放緩及潛在的嚴重關稅戰，導致上周美國股市大幅下跌。...

權值股後繼無力 台股盤中由紅翻黑

台股今天開高震盪，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，權值股後繼無力，且航運、鋼鐵、塑膠類股轉弱，...

配息率讓股價兩樣情！潤弘漲停 潤泰新、潤泰全重挫

潤泰集團旗下事業包括潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、潤德、潤弘（2597）、潤泰材12日均公布財報，也同步公布股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。