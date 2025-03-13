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景順：亞洲和歐洲資產 有望優於美國資產

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國以外的其他投資機會。(資料來源：景順投信)
美國以外的其他投資機會。(資料來源：景順投信)

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，投資人擔心美國經濟成長放緩及潛在的嚴重關稅戰，導致上周美國股市大幅下跌。後市繼續看好亞洲和歐洲資產，2025年有望繼續優於美國資產。

值得注意的是，那斯達克指數目前處於全面修正模式，自2024年底創歷史新高以來已下跌約13%。今年初，發表投資展望看好美國以外的已開發市場股票，例如，歐洲和日本股票，原因是美股評價過高及新一屆美國政府的政策存在不確定性。

逢低買進這策略在過去20年中效果顯著，趙耀庭表示，這次情況並不太明確，即使最近美股出現下跌趨勢，美股和美元價格仍然昂貴。根據過去經驗，投資人願意投資具成長潛力的資產，但美國經濟和企業獲利的增長似乎正在放緩。

雖然美國經濟衰退的可能性大大增加，但仍未有足夠資料來確定美國經濟是否會陷入衰退，美國經濟狀況很大程度將取決於政府未來削減支出的幅度，其他因素包括關稅政策的影響、聯邦僱員裁員和大規模移民驅逐政策。趙耀庭認為，如果聯準會降息發生可能性比今年初時更高。

趙耀庭指出，如果美國企業獲利改善、預期上升的情況可能性較低。美國獲利一直呈下跌趨勢，人工智慧市場過熱潮可能已經過去。至於美國經濟前景好轉的情況可能性也較低，亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow指標顯示美國第1季GDP預計為-2.8%。政府削減支出對就業產生影響。

2009年到2024年間，美國股市經歷了一段讓人難以置信的牛市。最近的拋售可能意味隨著投資人應對美國政府的更多政策不確定性，以及其他市場的資產評價更具吸引力，未來市場波動將會增加。

美國經濟 美股 股票 關稅

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