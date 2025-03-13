川普經濟衰退說使震盪加劇 法人：美國基本面穩健無虞

市場延續上周美國川普政府大揮關稅大刀的緊張情緒，川普12日甚至表示隨著新政策推動，美國經濟難免會經歷一段陣痛期，並且不排除經濟衰退的可能性，再次引爆市場對關稅大戰來臨以及經濟前景可能走向衰退的擔憂。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出，儘管關稅政策加深市場對經濟前景的擔憂，然而聯準會公布的經濟褐皮書顯示就業情況略有改善，另外近期公布的2月非農就業數據新增15.1萬人，亦較1月的12.5萬人上升。

至於微幅揚升至4.1%的2月失業率，雖為市場帶來信心面的壓力，但值得留意的是，在美國通膨大幅降溫的過程中，失業率不僅並未引發失業率大幅上升，亦仍穩於長期低位，皆顯示美國整體就業市場在經濟基本面強健的支撐下，仍具一定的韌性。

在企業活動方面，彭子芸表示，美國公布2月ISM製造業PMI指數，自前值50.9下滑至50.3，雖然出現趨緩跡象，但仍穩守於50以上的擴張區間，而被視為美國服務業前瞻指標的服務業PMI指數，亦優於市場預期並上升至53.5，種種經濟背景強化了聯準會主席鮑爾認為儘管目前面臨多項不確定因素，穩健的美國經濟仍降低短期需要降息的急迫性。

在基本面無虞的情況下，彭子芸分析，美股經過近期較為明顯的修正後，部份高估值股票的價格回落至合理水位，反而助於提升未來股價的揚升潛力，此外，在市場避險情緒升溫的氛圍下，資金亦開始流入防禦性板塊，例如MSCI醫療指數在面對股市波動度提升的逆風因子下，年初以來的表現仍為最強產業，加上隨著AI在醫療產業的應用日益增長，許多製藥技術已經開始透過AI來提升藥物研發效率，這波由AI帶動的創新浪潮，也在深化影響醫療產業，進而吸引投資人對製藥產業的關注力。

彭子芸認為，短期內市場仍可能受到宏觀因素影響而震盪，然仍看好創新科技與核心產業的長期趨勢朝不可逆的趨勢發展，對美股仍為全球資金流向重點的看法不變，建議投資人可順勢在股市震盪期間分批加碼，不僅能縮短市場震盪恢復期，亦可以加速放大整體投組的表現機會。