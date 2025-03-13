權值股後繼無力 台股盤中由紅翻黑
台股今天開高震盪，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，權值股後繼無力，且航運、鋼鐵、塑膠類股轉弱，大盤漲點收斂，隨後盤中漲幅回吐翻黑。
至10時41分左右，台股加權指數達到22339.69點，上漲61.33點，漲幅0.28%，成交值新台幣1854億元；電子類股上漲0.4%，金融類股漲0.32%。
電子權值股台積電盤中最高衝上1005元，多空交戰後未能守住千元防線，隨後翻黑，最低983元、小跌0.5%；聯發科震盪翻黑，跌幅約0.35%；大立光最低2500元，跌逾5%；鴻海盤中漲幅收斂，於平盤170.5元附近震盪。
輝達（NVIDIA）GTC大會下週將登場，人工智慧（AI）概念股今天多數走揚，廣達、緯創、緯穎上漲約1%。機器人概念股新漢早盤直奔漲停95.7元，所羅門上揚近3%。
矽光子族群同樣受到GTC大會題材激勵，眾達-KY盤中攻漲停118.5元，波若威上揚超過6%，華星光漲逾3%。
備援電池模組（BBU）有望列為AI伺服器標配，相關族群上演慶祝行情，AES-KY一度攻上漲停，系統電大漲6%，新盛力漲幅約3%。
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