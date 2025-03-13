快訊

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

私密照、情書連環爆！金秀賢不忍了 稱下周會帶證據反擊

權值股後繼無力 台股盤中由紅翻黑

中央社／ 台北13日電
台股今天開高震盪，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，權值股後繼無力，且航運、鋼鐵、塑膠類股轉弱，大盤漲點收斂，隨後盤中漲幅回吐翻黑。圖／AI生成
台股今天開高震盪，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，權值股後繼無力，且航運、鋼鐵、塑膠類股轉弱，大盤漲點收斂，隨後盤中漲幅回吐翻黑。圖／AI生成

台股今天開高震盪，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，權值股後繼無力，且航運、鋼鐵、塑膠類股轉弱，大盤漲點收斂，隨後盤中漲幅回吐翻黑。

至10時41分左右，台股加權指數達到22339.69點，上漲61.33點，漲幅0.28%，成交值新台幣1854億元；電子類股上漲0.4%，金融類股漲0.32%。

電子權值股台積電盤中最高衝上1005元，多空交戰後未能守住千元防線，隨後翻黑，最低983元、小跌0.5%；聯發科震盪翻黑，跌幅約0.35%；大立光最低2500元，跌逾5%；鴻海盤中漲幅收斂，於平盤170.5元附近震盪。

輝達（NVIDIA）GTC大會下週將登場，人工智慧（AI）概念股今天多數走揚，廣達、緯創、緯穎上漲約1%。機器人概念股新漢早盤直奔漲停95.7元，所羅門上揚近3%。

矽光子族群同樣受到GTC大會題材激勵，眾達-KY盤中攻漲停118.5元，波若威上揚超過6%，華星光漲逾3%。

備援電池模組（BBU）有望列為AI伺服器標配，相關族群上演慶祝行情，AES-KY一度攻上漲停，系統電大漲6%，新盛力漲幅約3%。

台積電 台股 權值股 漲停

延伸閱讀

00918近三個月績效贏00919…但冠軍是默默無名的00961！台股震盪高股息ETF逆襲

提早卡位輝達 GTC機器人也發動了 這3檔飆漲停領軍

台積電開盤站回千元大關 台股反彈100多點

台股主動式基金 聚光

相關新聞

19千金難產！股王狂飆漲停、權王踉蹌拖後腿

19千金難產！股王狂飆漲停、權王踉蹌拖後腿！台積電（2330）ADR周三續漲3.63%，帶動早盤現貨觸及1,005元，盤...

配息率讓股價兩樣情！潤弘漲停 潤泰新、潤泰全重挫

潤泰集團旗下事業包括潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、潤德、潤弘（2597）、潤泰材12日均公布財報，也同步公布股...

權值股後繼無力 台股盤中由紅翻黑

台股今天開高震盪，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，權值股後繼無力，且航運、鋼鐵、塑膠類股轉弱，...

提早卡位輝達 GTC機器人也發動了 這3檔飆漲停領軍

輝達（NVIDIA）預計美西時間3月17日至21日將在美國加州聖荷西舉行年度GTC大會，預期將發表GB300伺服器等新產...

台積電開盤站回千元大關 台股反彈100多點

台股接連兩天回穩反彈，今日開盤加權指數以22403點開出，較昨天收盤漲124點；櫃買指數以252點開出，其中台積電開盤站...

台股早盤漲逾200點 台積電開盤漲12元重返千元！

台股13日開盤指數上漲124.98點，開盤指數為22,403.34點，早盤漲274.07點，最高來到22,552.43。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。