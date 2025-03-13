19千金難產！股王狂飆漲停、權王踉蹌拖後腿！台積電（2330）ADR周三續漲3.63%，帶動早盤現貨觸及1,005元，盤初閃見19千金。其中，股王信驊（5274）觸及漲停、躍過5日線，另，具BBU題材的AES-KY（6781）盤初也頻頻亮紅燈，表現搶眼；而大立光（3008）首季處於淡季，加上近日遭法人連4賣、5日線下彎，盤初轉跌逾5%，回測2,500元關卡，影響印能科技、材料-KY（4763）隨之由紅翻黑。

股王信驊去年稅後純益約25.7億元、年增155.3%，EPS 68.04元，獲利創新高。但股價於2月下旬逼近4千元大關後、反壓增強，多頭休憩蓄勢近月後，早盤重擂戰鼓，帶量頻頻攻上漲停3,595元。

信驊董事長林鴻明日前表示，2025年會是更好的一年，AI伺服器扮演主要成長動能。

信驊預期，去年AI伺服器營收比率約15%，今年可望進一步提高到20%至25%，AI產品有助帶動整體平均單價（ASP）提升，推升營運持續成長；另外，信驊先前布局的Cupola360環景影像晶片今年獲得更多廠商訂單，除了消費性需求增加外，智慧工廠客戶拉貨動能擴大，預計今年環景影像晶片營收有望再度翻倍成長。

AES-KY方面，由於輝達GTC大會將於美西時間3月17日至21日於在加州聖荷西舉行，預料執行長黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片，BBU可望成為GB300標配，引爆AES-KY多頭追價熱情，早盤股價頻頻觸及漲停1070元、重返千金俱樂部，惟上檔遇季線有壓，盤中漲幅收斂至約5%。

AES-KY受惠BBU業務大幅成長、產品組合優化，去年每股純益達25.39元，擬配息12.5元，預計5月28日舉行股東會。

台積電方面，受惠ADR周三上漲3.63%、收177.17美元，換算台股價格約1167.98元，早盤現貨股價一度登上1,005元，但英特爾問題干擾追價信心，盤中又頻頻翻黑，暫低見983元。

據外媒報導，台積電擬與輝達、超微、博通和高通合資設立公司，以接手英特爾陷入困境的晶片製造業務。雖然英特爾、台積電、輝達、超微、高通、博通和白宮都沒有對此報導發表評論，但英特爾股價大漲反應，台積電今早則是上檔有壓，台股能否喜見19千金，還有得拚。

另，據Trendforce最新統計，2024年第4季全球前十大晶圓代工廠營收達384.8億美元、季增近10%，再創新高，其中，台積電第4季營收增至268.5億美元，全球市占率達67.1%，季增2.4個百分點，穩居世界第一。