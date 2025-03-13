配息率讓股價兩樣情！潤弘漲停 潤泰新、潤泰全重挫

潤泰集團旗下事業包括潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、潤德、潤弘（2597）、潤泰材12日均公布財報，也同步公布股利，其中潤泰新、潤泰全配息率皆低於20%，且以昨日收盤價計算，現金殖利率都未達4%，導致股價重挫，潤泰新盤中跌逾9%，潤泰全跌逾6%。不過，潤弘卻逆勢漲停鎖死，除了去年每股純益（EPS）大賺10.71元外，也大方配息，配發率高達90.7%。

潤泰雙雄的潤泰新、潤泰全去年均大賺逾百億元，潤泰新獲利年增逾倍、潤泰全也增逾八成，但配息率都在兩成以下。

潤泰新2024年稅後純益165.62億元，年增113.8%，EPS 6.07元，董事會決議擬配發每股現金股利1.1元，配息率約18%，以昨日43元收盤價計算，現金殖利率約2.5%。

潤泰全2024年稅後純益為135.6億元，年增81%，EPS為13元。董事會同時通過每股擬配發現金股利2.5元，配息率為19.2%，若以昨日收盤價68.7元概算，現金殖利率約3.6%。

配息率低使得投資人用腳投票，潤泰新、潤泰全雙雙重挫，潤泰新盤中更一度摜至跌停板，儘管跌停打開，但仍重挫逾9%，潤泰全則下跌逾6%。

相較之下潤弘2024年稅後純益27.74億元，較2023年19.02億元大增45.8%，賺進一個股本，每股純益達10.71元。董事會並決議每股擬配發7.7元現金股利、2元股票股利，合計共配發9.7元股利，配發率約高達90.7%，依12日收盤價173元計算，現金殖利率約4.5%。

潤弘今以187元開高，衝上漲停板190元；二月底以來也可以觀察到投信持續進場布局，已連續買超潤弘9天。