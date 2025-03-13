快訊

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

私密照、情書連環爆！金秀賢不忍了 稱下周會帶證據反擊

聽新聞
0:00 / 0:00

配息率讓股價兩樣情！潤弘漲停 潤泰新、潤泰全重挫

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
潤泰集團旗下事業包括潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、潤德、潤弘（2597）、潤泰材12日均公布財報，也同步公布股利，其中潤泰新、潤泰全配息率皆低於20%，且以昨日收盤價計算，現金殖利率都未達4%，導致股價重挫。示意圖。中央社
潤泰集團旗下事業包括潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、潤德、潤弘（2597）、潤泰材12日均公布財報，也同步公布股利，其中潤泰新、潤泰全配息率皆低於20%，且以昨日收盤價計算，現金殖利率都未達4%，導致股價重挫。示意圖。中央社

潤泰集團旗下事業包括潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、潤德、潤弘（2597）、潤泰材12日均公布財報，也同步公布股利，其中潤泰新、潤泰全配息率皆低於20%，且以昨日收盤價計算，現金殖利率都未達4%，導致股價重挫，潤泰新盤中跌逾9%，潤泰全跌逾6%。不過，潤弘卻逆勢漲停鎖死，除了去年每股純益（EPS）大賺10.71元外，也大方配息，配發率高達90.7%。

潤泰雙雄的潤泰新、潤泰全去年均大賺逾百億元，潤泰新獲利年增逾倍、潤泰全也增逾八成，但配息率都在兩成以下。

潤泰新2024年稅後純益165.62億元，年增113.8%，EPS 6.07元，董事會決議擬配發每股現金股利1.1元，配息率約18%，以昨日43元收盤價計算，現金殖利率約2.5%。

潤泰全2024年稅後純益為135.6億元，年增81%，EPS為13元。董事會同時通過每股擬配發現金股利2.5元，配息率為19.2%，若以昨日收盤價68.7元概算，現金殖利率約3.6%。

配息率低使得投資人用腳投票，潤泰新、潤泰全雙雙重挫，潤泰新盤中更一度摜至跌停板，儘管跌停打開，但仍重挫逾9%，潤泰全則下跌逾6%。

相較之下潤弘2024年稅後純益27.74億元，較2023年19.02億元大增45.8%，賺進一個股本，每股純益達10.71元。董事會並決議每股擬配發7.7元現金股利、2元股票股利，合計共配發9.7元股利，配發率約高達90.7%，依12日收盤價173元計算，現金殖利率約4.5%。

潤弘今以187元開高，衝上漲停板190元；二月底以來也可以觀察到投信持續進場布局，已連續買超潤弘9天。

潤泰全 潤泰新 股利 跌停 配息

延伸閱讀

聚陽2024年EPS 16.68元 派息10.1元 遠東新發1.6元現金

潤泰材財報／去年稅後純益1.88億 EPS 1.25元 擬配1.1元股利

潤弘財報／去年獲利27.74億 EPS 10.7元 擬配9.7元股利

聚陽財報／去年大賺41.15億創新高 EPS 16.68元 將配10.1元

相關新聞

19千金難產！股王狂飆漲停、權王踉蹌拖後腿

19千金難產！股王狂飆漲停、權王踉蹌拖後腿！台積電（2330）ADR周三續漲3.63%，帶動早盤現貨觸及1,005元，盤...

配息率讓股價兩樣情！潤弘漲停 潤泰新、潤泰全重挫

潤泰集團旗下事業包括潤泰新（9945）、潤泰全（2915）、潤德、潤弘（2597）、潤泰材12日均公布財報，也同步公布股...

權值股後繼無力 台股盤中由紅翻黑

台股今天開高震盪，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，權值股後繼無力，且航運、鋼鐵、塑膠類股轉弱，...

提早卡位輝達 GTC機器人也發動了 這3檔飆漲停領軍

輝達（NVIDIA）預計美西時間3月17日至21日將在美國加州聖荷西舉行年度GTC大會，預期將發表GB300伺服器等新產...

台積電開盤站回千元大關 台股反彈100多點

台股接連兩天回穩反彈，今日開盤加權指數以22403點開出，較昨天收盤漲124點；櫃買指數以252點開出，其中台積電開盤站...

台股早盤漲逾200點 台積電開盤漲12元重返千元！

台股13日開盤指數上漲124.98點，開盤指數為22,403.34點，早盤漲274.07點，最高來到22,552.43。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。