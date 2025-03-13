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提早卡位輝達 GTC機器人也發動了 這3檔飆漲停領軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
13日新漢（8234）、宸曜（6922）、和椿（6215）率先衝上漲停領軍。圖／AI生成
13日新漢（8234）、宸曜（6922）、和椿（6215）率先衝上漲停領軍。圖／AI生成

輝達NVIDIA）預計美西時間3月17日至21日將在美國加州聖荷西舉行年度GTC大會，預期將發表GB300伺服器等新產品，連日來吸引買盤進場卡位相關供應鏈族群，機器人也開始發動攻勢，13日新漢（8234）、宸曜（6922）、和椿（6215）率先衝上漲停領軍。

輝達今年GTC大會主題為「AI的未來由此開啟」，預期將分享NVIDIA的加速運算平台如何推動人工智慧、數位孿生、雲端和永續運算的下一波浪潮，執行長黃仁勳將在台灣時間19日凌晨1時發表GTC主題演講。

輝達今年GTC大會成為各界關注焦點，一般預料黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片，將是今年GTC的一大亮點，市場聚焦GB300、CPO交換器、Rubin NVL288等最新設計，這次大會預估約有2.5萬人現場參與，另有30萬人線上參加。

GTC大會吸引資金提早卡位機器人、水冷供應鏈、電池備援電力模組（BBU）、矽光子族群等，推升相關族群的股價表現；機器人股13日由新漢及宸曜率先衝上漲停領軍表態。

新漢早盤以91.5元開出後往往上拉高，快速衝上漲停95.7元鎖死，漲停及市價買單超過4,100張；宸曜以208元開高後走高，也是衝上漲停221.5元鎖死；和椿以99元開高，盤中也衝上漲停105.5元；盟立（2464）盤中上漲逾半根停板；所羅門（2359）、IKKA-KY（2250）盤中漲幅逾4%。

NVIDIA 新漢 機器人 漲停 輝達

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