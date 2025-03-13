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台積電開盤站回千元大關 台股反彈100多點
台股接連兩天回穩反彈，今日開盤加權指數以22403點開出，較昨天收盤漲124點；櫃買指數以252點開出，其中台積電開盤站回1000元，上漲12元，強勢反彈。
台股今日指標股，台積電向上跳空開出1000元，鴻海開盤172.5元，較昨天收盤上漲2元，聯發科開盤1430元，上漲20元，廣達開紅盤264元，較昨天收盤上漲4.5塊。
其中台積電方面，據路透社昨天報導，有知情人士透露，台積電向美國晶片設計商輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議投資一家負責經營英特爾（Intel）晶圓廠的合資企業，後續是否影響台積電股價仍有待觀察。
另外，美國昨天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率從1月的3.0%掉到2.8%，比經濟學家預期的2.9%還要低，也讓美股稍微回穩。
美股昨天收盤，四大指數僅道瓊小跌0.20%，其他均上漲，分別為標普500漲0.49%，那斯達克漲1.22%，其中費城半導體指數大漲2.45%，帶動許多科技反彈，而與台股高度相關的台積電美國存託憑證（ADR）、輝達也大漲3.63%及6.42%
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