台股早盤漲逾200點 台積電開盤漲12元重返千元！

台股13日開盤指數上漲124.98點，開盤指數為22,403.34點，早盤漲274.07點，最高來到22,552.43。台積電（2330）開盤價1,000元，上漲12元。

群益投顧表示，美國與各國貿易戰如火如荼，市場逐漸擔憂美國經濟前景，多家國際級投資機構調降美國未來經濟數據預期，以及市場對AI發展前景漸失信心等利多變數，交織跌深反彈之預期心理，台股近期波動幅度加劇。由於類股輪動速度提高，大幅增加操作難度，投資人應謹慎操作、靈活因應為宜。

操作題材可留意：

1.機器人功能款式百花齊放─受惠於各種關鍵零組件如微型軸承與光學感測器性能提高，各種類型機器人如雨後春筍般逐漸進入人類世界，除耳熟能詳的人形機器人、工業用協作機器人、特殊功能機器狗，尚有應用在餐飲、物流、醫療、軍事等領域。在AI技術日趨成熟，機器人功能將大躍進，市場對相關需求將呈現長期成長。

2.烏克蘭戰後重建商機可期─礦產協議爭辯後美國暫停軍援，烏克蘭態度軟化，3月11日美烏兩國官員在沙烏地阿拉伯和平談判後，烏克蘭將接受美國提出的30天停火協議。預估烏克蘭戰後重建金額將超過5,000億美元，鐵礦、鋼鐵、水泥、塑化、航運等需求升溫將帶動原物料價格上漲，有利相關個股營收獲利表現。

周三（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,350.93點，下跌82.55點、跌幅0.2%；S&P500指數上漲0.49%；那斯達克指數上漲1.22%；費半指數上漲2.45%。台積電ADR漲3.63%，收在177.17美元，較台北交易溢價拉大至18.2%。

標普500指數周三在科技股帶動之下反彈，擺脫連續兩個交易日頹勢。通膨數據低於預期，止住美股賣壓；但美國總統川普遍地點燃關稅戰也抑制漲幅。

三大法人周三集中市場合計賣超178.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超172.1億元，投信買超60.4億元，自營商（自行買賣）賣超17.7億元，自營商（避險）賣超48.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,935口至12,751口，其中，外資淨空單減少2,288口至43,409口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,955口至7,986口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.79上升至0.92。VIX指數下降1.36至22.44。外資台指期買權淨金額-0.15億元 ; 賣權淨金額2.12億元。整體選擇權籌碼面偏多。