關稅2.0可望重演1.0先蹲後跳 「這主題」爆發力最強

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股先蹲後跳？S&P 500指數 2018-2019年走勢(綠線) vs. 2025年走勢 (紅線)。(資料來源：Bloomberg)
美股先蹲後跳？S&P 500指數 2018-2019年走勢(綠線) vs. 2025年走勢 (紅線)。(資料來源：Bloomberg)

歷史不會重演但總是驚人的相似，當前進入川普關稅2.0，2025年美股短線又再度呈現震盪，目前相關關稅措施一片混沌，而當前市場已明顯修正，接下來是否重演1.0先蹲後跳走勢？

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）基金經理人林怡君表示，川普關稅1.0時期，新關稅措施同樣造成美股震盪，然政策從放話進入到落實上路階段時，市場反而呈現利空出盡之態，觀察2018-2019年S&P 500指數大致呈現「先蹲後跳」局面。從歷史統計數據來看，逢低分批或是透過定期定額投資美股，尤其是囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型，可望在市場反彈回升時追求較佳的上漲爆發力。值得觀察。

林怡君分析表示，根據統計，即便是歷經疫情，即從2020年以來只要美股下跌逾10%時進場，平均而言持有一段時間後可望迎來一波不錯的反彈。以S&P 500指數為例，自相對高點回檔修正逾10%時進場並持有120個交易日與240個交易日（即約六個月與一年）平均報酬分別為+8.97%與+21.74%，表現不俗；若選擇科技股為主的NASDAQ指數的平均報酬則分別來到+9.81%與+24.03%，反彈潛力比大盤更佳。

若進一步聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，近十年於拉回時進場並持有120個交易日與240個交易日，平均表現更分別提升至+11.35%與+28.44%，比起大盤S&P 500指數與科技股為主的NASDAQ指數更具爆發力。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，川普執政風格鮮明且政策變數大，出乎意料的發言往往增添市場波動性；然而川普屬重商主義立場，根據前次經驗，短期消息面均未影響美股長期向上趨勢，未來推出有利於企業的相關政策機會很大，美股仍是值得期待，從歷史統計數據來看趁下跌時進場並做中長期持有仍然是良好的投資策略，有意進場或加碼美股的投資人不妨趁盤面修正時逢低分批布局。例如，囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型企業，在政策面受惠程度可望更高、並進一步推升企業營收與獲利，可望在中長期展現較佳投資爆發力。

川普 美股 關稅

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