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輝達題材燒 三A股轉強

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

輝達（NVIDIA）GTC大會即將於17日登場，激勵昨（12）日台股盤面與輝達相關的「三A概念股」，包括台積電（2330）、聯發科、零壹等紛紛走強，GTC概念行情正式鳴槍起跑。

台股昨日盤面上，電子權值股走勢回穩彈升，特別是與輝達相關的「三A概念股」，在GTC大會即將登場的題材發酵下表現強勢，包括「AI族群」的台積電、鴻海、廣達等，「ASIC族群」的聯發科、聯詠、智邦，以及「應用端（Application）」的零壹、精誠、邁達特等皆上漲收紅。

此外，GTC題材還嘉惠記憶體族群強勢表態。如摩根士丹利證券（大摩）將華邦電評等從「劣於大盤」連升二級到「優於大盤」，激勵股價亮燈漲停作收，並帶動南亞科、晶豪科大漲逾6%；記憶體模組廠同樣「漲聲響起」，品安收漲停，宜鼎、十銓、群聯，漲幅介於1%至3%之間。

值得注意的是，大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，台灣科技公司2月營收雖月減1%，但優於歷年同期平均的月減20%，2月則年增44%，表現亮眼。

台積電 記憶體模組 輝達

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