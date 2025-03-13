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台股破底翻 亮反彈訊號 電子權值股領漲
台股昨（12）日由於短線指數跌深、技術指標落底、各路搶短買盤紛紛湧現等「三訊號」浮現，在台積電（2330）、鴻海、聯發科等電子權值股領漲帶動下，指數開高收高呈現「破底翻」走勢，終場上漲207點、收22,278點，漲幅0.9%，收復年線大關，成交量萎縮至3,506億元，呈現「價漲量縮」格局。
台股昨日開盤跳空上漲100點，盤中在電子權值股台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達等領漲帶動下，指數一度大漲320點，多頭士氣如虹。盤面上，記憶體、矽光子、BBU等族群表現強勢；17檔千金股則跌多漲少，其中以弘塑漲2.1%最強勢，世紀跌4.8%最疲軟。
觀察法人籌碼，三大法人合計賣超台股178.3億元。其中外資賣超172.1元，連12賣、累計賣超3,909.5億元；投信買超60.4億元，連八買、累計買超422.3億元；自營商賣超66.6億元，連12賣、累計賣超1,105.9億元。
八大公股行庫則買超42.4億元，連九買、累計買超673.7億元。
法人指出，台股近期短線跌深，由2月21日23,730點拉回，至3月11日，短短11個交易日，指數重挫1,659點，跌幅7%，連動KD指標中的K值修正至18.7、落至20以下的超賣區，加上國家隊及市場主力等各方人馬搶買，除了使11日指數留下長達301點的下影線，更激勵昨日行情呈現「破底翻」的跌深反彈走勢。
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