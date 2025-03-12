潤弘財報／去年獲利27.74億 EPS 10.7元 擬配9.7元股利
潤泰集團旗下潤弘營造（2597）12日公布2024年財報，2024年營收約達262.37億元、年增16.6%，毛利率達17.78%，較2023年15.39%增加2.39個百分點，稅後純益約達27.74億元，較2023年19.02億元大增45.8%，賺進一個股本，每股純益達10.7元、優於2023年的7.34元，成為潤泰集團優等生。
潤弘董事會決議每股擬配發7.7元現金股利、2元股票股利，合計共配發9.7元股利，配發率約高達90.7%，依12日收盤價173元計算，現金殖利率約4.5%；公司董事會決議在5月13日舉行股東常會。
潤弘先前表示，在政府土木工程案量持續放大、社會住宅放量招標、北中南大型開發案陸續釋出，以及危老、都更需求強勁等四大市場需求拉動下，看好未來營造市場、公司營運表現。
潤弘強調，在去年盈餘轉增資股本擴大後，可承攬金額的單一工程將放大，從原先185億元躍升至259億元，未來潛在營收的量將放大，有利集團規模持續壯大。
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