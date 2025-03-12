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大摩：電視面板價格上漲將延續至第2季 有利群創

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，短期內，電視與IT面板價格的上行趨勢將有助於市場情緒，提升面板股的投資吸引力。在台股中，群創（3481）估值更具吸引力，大摩給予「優於大盤」評級，目標價19.5元；維持友達（2409）「中立」評級，目標價15元。

電視面板方面，大摩指出，電視面板價格在經歷2024年第4季下跌2%後，今年首季價格預估將上漲3%-4%，並在未來數月維持漲勢，推動價格漲勢延續至第2季，主要受惠於供應端管控、中國大陸以舊換新政策帶動穩健需求、品牌廠季節備貨等利多。

在IT面板方面，大摩預期3月價格可能小漲。其中，監視器面板價格3月預期比上個月小漲0.3%，筆電面板則價格持平。雖然漲幅溫和，但仍顯示面板商的議價能力改善。展望未來，大摩預期監視器及筆電面板小漲趨勢都可望延伸到第2季。以整季平均價格來說，大摩預期第1季價格為與去年第4季差不多，去年第4季季增幅也是持平。

在台股面板雙雄中，大摩更看好群創，基於2025年的獲利預估，給予群創0.7倍的股價淨值比，相較於景氣循環中期0.5倍的平均股價淨值比，價位仍然合理，因為基本面正在觸底反彈。

至於友達，大摩依據2025年的獲利預估，也給予0.7倍的股價淨值比。雖然友達也受惠於產業動能改善，但股價評價比群創貴，且電視面板比重也較低，受惠於電視面板漲勢的程度也較低。在去年上半年，友達電視面板營收占總營收的20-25%，低於群創的35-40%。

大摩 電視面板

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