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就市論勢／高股息族群 抗震優選

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

輝達近年來成為全球科技市場的「精神領袖」，然即便最新財報表現亮眼，卻未能帶動市場上揚，說明市場重心已從企業獲利能力轉向更宏觀的政治和經濟環境。

美國總統川普的政治動向及關稅政策不確定性，成為市場更關注的變數。市場焦點已轉移到全球經濟走向和貨幣政策調整。這也反映出台股目前困境：企業基本面強勁，但市場氛圍低迷，資金流動趨向保守，導致股價難以脫離盤整格局。上市櫃公司2月營收年增達27.8%，依然被國際市場疲弱拖累，加權指數一度失守年線。

從籌碼面觀察，外資3月在現貨市場累計賣超2,711億元。期貨淨空單從4.5萬口減碼至4.3萬口。整體來看，技術面在昨（12）日跌深反彈站回年線，加上外資偏空力道稍有減弱，有利台股止穩。但下周台指期結算、聯準會利率決議，以及美股四巫日，市場整體變數仍多，預計台股下半周仍偏向年線附近弱勢整理。

投資建議

台股部分，股東會季節將來臨，市場開始聚焦高股息題材。近期高股息標的表現相對抗跌，顯示市場資金正尋求穩定收益來源。海外市場部分，低基期市場吸引力逐漸浮現，如陸、港股及越南股市等，均成為資金流入熱門標的，可持續追蹤相關ETF。

台股 外資 高股息

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