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外資連12日賣超台股 終結連11日調節台積電

中央社／ 台北12日電

台積電擺尾，台股今天漲207點收22278點，收復年線，外資今天持續賣超台股新台幣172.1億元，連12賣，投信連8買形成土洋對作。外資終結連11日賣超台積電，也終結連10日賣超鴻海，外資在台指期淨空單減少至4.34萬口。

台股加權指數今天漲207.27點，收在22278.36點，成交值新台幣3391.91億元。三大法人合計賣超178.69億元，其中自營商賣超66.66億元，投信買超60.07億元，外資及陸資賣超172.1億元。

根據統計，外資已連續12個交易日賣超台股，累計達3909億元，投信則是連8買，不過外資終結連11日賣超台積電，今天反手轉買超773張；外資也終結連10日賣超鴻海，今天買超鴻海45張。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少1935口至1萬2751口，其中外資淨空單減少2288口至4萬3409口。

觀察外資買賣超其他個股動向，根據統計，外資買超華邦電4.26萬張排名第1，買超逾萬張個股包括新光金和復華台灣科技優息ETF。

外資今天賣超逾萬張的股票包括群益優選非投等債ETF、英業達、復華富時不動產ETF、聯電、群益台灣精選高息ETF、永豐金、長榮航、國泰永續高股息ETF、富邦金、凱基美國非投等債ETF。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪指出，投信撐盤力道持續，與外資在台股持續賣超形成土洋對作，外資持續在台股提款，對台積電觀察重點在擴大赴美投資是否影響毛利率、以及美國是否課徵晶片關稅等。

展望台股後市，容逸燊分析，觀察美國科技股可否抗跌，若外資對台股賣超趨緩，台股可在22000點震盪打底，短線在22000點至23000點區間震盪，3月下半月偏整理格局，關注下週輝達（NVIDIA）年度GTC大會動向以及4月中旬的台積電法人說明會。

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