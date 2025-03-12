外資終結十連賣？罕見回補鴻海 竟買超45張

台股12日反彈，以22,278.36點收盤，上漲207.27點，但三大法人中仍有投信是買超，外資則是賣超172.1億元，連續12個交易日賣超， 不過，連續遭外資賣超的兩大權值股則是獲得外資買超，其中，外資終止連11賣台積電（2330）轉為買超773張，另外， 外資買超鴻海（2317）45張，終止連十賣。

統計外資12日買賣超個股發現，買超華邦電（2344）42,615張， 居買超個股冠軍， 其次是買超新光金（2888）11,911張，廣宇（2328）也獲外資買超9,512張；賣超最多的則是群益優選非投等債，賣超18,747張， 其次是賣超英業達（2356）16,983張。

台股早盤以22,171.1點開出， 一度拉升至22,391.47點，終場以22,278.36點收盤，漲幅0.94%，三大法人賣超178.69億元， 包括外資賣超172.1億元，投信買超60.07億元，自營商賣超（合計）66.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.76億元，自營商（避險）賣超48.89億元。

台積電早盤以980元開高後一度拉升至995元，再朝千元關前進， 終場收988元，漲幅1.75%，上漲17元， 影響大盤指數140點；聯發科（2454）反彈，收在1,410元，漲幅1.81%，上漲25元；鴻海收170.5元， 上漲2元， 漲幅1.18%；廣達（2382）也收漲；華邦電爆量大漲， 以漲停21元收盤，成交量居個股冠軍，南亞科（2408）也大漲收盤。

統計外資賣超前十大個股依序是群益優選非投等債（00953B）、英業達、復華富時不動產（00712）、聯電（2303）、群益台灣精選高息（00919）、永豐金（2890）、長榮航（2618）、國泰永續高股息（00878）、富邦金（2881）、凱基美國非投等債（00945B）等。

統計外資買超前十大個股依序是華邦電、新光金、復華台灣科技優息（00929）、廣宇、泰金寶-DR、凱基金（2883）、群創（3481）、台新永續高息中小（00936）、大同（2371）、元大台灣價值高息（00940）等；進榜前十大買超的ETF有3檔， 都屬高股息ETF。

另外， 兩大權值股台積電、鴻海也獲外資買超， 分別終止連11賣及連十賣，不過， 買超張數並不多， 外資買超台積電773張， 買超鴻海45張。