黃仁勳下周揭曉供應鏈名單？PCB 族群在線等

輝達GTC大會下周即將登場，相關電子概念股近期走勢也受到關注，PCB族群11日趁台股反攻之際，由銘旺科（2429）大漲逾半根停板，帶隊金像電（2368）、泰鼎-KY（4927）、欣興（3037）、台光電（2383）等聯袂收高。

輝達（NVIDIA）GTC大會將在3月17至21日舉辦，今年可望端出最新GB300 AI晶片，將是一大亮點，而市場傳出GB300與正開始放量出貨的GB200規格有明顯差異，恐使得供應鏈大洗牌，究竟何家歡樂、何家愁，只能靜待黃仁勳「開獎」揭露供應商名單。

國內方面，隨著AI技術的快速發展，高速運算、低耗能與高耐熱性的需求推動了PCB材料與製程的升級，台灣電路板協會（TPCA）看好台灣PCB產業全球產值於2025年將進一步成長至8,541億元，年增4.6%，挑戰新高。法人預期，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍頭欣興、HDI龍頭華通（2313）、燿華（2367）以及金像電等可望成為產業趨勢下的勝利組。

展望2025年，TPCA指出，全球雲端服務業者持續加大資本支出，各國亦積極建置「主權 AI」，AI伺服器需求持續看旺。另一方面，在DeepSeek所帶出的知識蒸餾技術，能將雲端的大型模型轉移至邊緣端，在資源有限的設備上部署更小的模型，有望推動AI Edge應用加速普及，在整體AI效應下，將進一步推升HDI板與高多層板的市場需求。此外，低軌衛星市場因火箭發射成本不斷下降而迅速發展，可望同步拉升相關衛星PCB需求。

而美國政策變數仍是2025年最大的變數，關稅調整恐影響全球通膨情勢，而電動車政策的變動，恐將進一步增加電車市場的不確定性，同時，中國大陸的通縮風險可能使消費市場復甦動能減弱。而國際金價上漲與預期的電價攀升也可能推高成本，皆為業界關注焦點。