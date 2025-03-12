14家金控2月獲利年增6.6% 法人持續看好五檔

14家金控公司2月自結稅後純益472.3億元，年增6.6%，銀行為主金控表現優於壽險及證券為主金控，投顧法人今年持續看好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、元大金（2885）等五檔。

大型本國投顧分析，14家金控2月合計稅後純益年增幅度減緩至6.6%，其中，銀行為主金控獲利年增15%，主要受惠淨利息收入、財管手續費收入維持動能，及呆帳提存減少，優於壽險為主金控成長1.2%、證券為主獲利衰退3.5%。

近期受到美國就業及消費數據不如預期影響，市場預期今年美聯準會（Fed）降息擴大至3至4碼，2月以來美國2年公債殖利率降幅30基點，高於10年及30年的24基點及10基點，但全年降息幅度仍視後續關稅政策是否推升通膨再度上揚。

法人表示，由於預估2025年美債殖利率曲線仍為正斜率，將有助銀行降低美元資金成本，銀行及壽險持續布局較高海外債收益。

美國總統川普對於中國大陸政策趨嚴可能帶動供應鏈移轉，有助中信銀、玉山銀等海外佈局完整的銀行外幣放款動能回升。

此外，隨金控陸續公布股利政策，法人預期現金股息殖利率超過4%的金控相關個股，仍可能受惠短期資金防禦題材。

法人點名五檔股息殖利率較佳金控股，除拜銀行淨利息及手續費動能維持獨中信金、玉山金，及壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17後正利差優於同業的國泰金、富邦金外，還有泛證券營運動能持續受惠降息環境的元大金。