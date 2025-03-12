銅板價即可入手！這檔金融股殖利率超過7% 股價應聲大漲

金融股股利陸續出爐，以銀行股、產險打頭陣，先前金融股王新光產險（2850）董事會通過每股配發7.15元現金股利，創下歷史新高，以當時7日收盤價估算，現金殖利率達7.11%。而12日第一保（2852）也公告股利配發，將以盈餘分配每股現金股利2.1元，若以昨日27.8元收盤價計算，現金殖利率高達7.5%。第一保12日股價跳空大漲逾5%，收29.4元。

第一保董事會也同步通過2024年財報，去年全年營收77.99億元，營業毛利26.88億元，營業利益10.8億元，歸屬於母公司業主淨利9.03億元，全年每股純益3元。以發放現金股利2.1元計算，配發率70%。

董事會並決議擬每股配發2.1元現金股利，以11日收盤價27.8元計算，現金殖利率高達7.5%。第一保昨日公布股利後，今以29.75元跳空開高，一度衝上30元，大漲逾5%，收29.4元，並爆出逾5千張大量。

新產（2850）在公布股利後，股價仍持續墊高，今日上漲3元，收114.5元，漲幅逾2%。新產董事會先前通過每股配發7.15元現金股利，配發率達68.29%，如以今日收盤價計算，現金殖利率仍有6.2%，相當吸引投資人。

中再保（2851）也同樣股價持續墊高，今收28.9元，創下波段新高。中再保2024年稅後純益25.1億元，年增20.3%，EPS達3.14元，董事會決議通過每股配發1.9元現金股利，創下新高，配發率55.88%，以今日收盤價計算，現金殖利率有6.5%。