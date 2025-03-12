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台股上漲207點 三大法人賣超178億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股12日反彈上漲，暫時收復年線，收在22,278.36點，上漲207.27點，漲幅0.94%，成交量3,391.91億元，三大法人賣超178.69億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超172.1億元，投信買超60.07億元，自營商賣超（合計）66.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.76億元，自營商（避險）賣超48.89億元。

台積電（2330）止跌上漲，收988元，漲幅1.75%；聯發科（2454）也持續反彈，收1,410元，漲幅1.81%，鴻海（2317）、廣達（2382）等權值股也收漲。美系外資報告指出，由於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）模組轉趨樂觀，調升華邦電（2344）、群聯（8299）評等至「優於大盤」，華邦電出量大漲至21元漲停價位，品安（8088）也漲停，南亞科（2408）跟漲逾6%。電池備援電力模組（BBU）持續成盤面焦點，但新盛力（4931）終場漲勢縮小，未站上90元關卡，漲幅近3%。

外資 自營商

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