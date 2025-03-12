廣宇爆出逾10萬張大量、股價飆漲停 奪鴻家軍量價雙冠王

台股12日由台積電（2330）領軍收復年線，盤面人氣前5名成交量皆逾10萬大張，鴻家軍廣宇（2328）也強勢入榜，股價並高掛漲停50.9元越過前高，勇奪集團量價雙冠王，鴻海（2317）則量縮收漲1.19%、站回170元之上。廣宇下午將受邀參加國泰證券所舉辦之「2025第1季論壇」。

廣宇為鴻海集團旗下老牌連接器廠，113年營業收入218.2億元，營業毛利29.46億元，營業利益12.81億元，稅前淨利14.66億元，淨利12.01億元，歸屬於母公司業主淨利10.36億元，基本每股盈餘2元；董事會決議每股配息1.1元，以今日漲停收盤價計算，現金殖利率約2.16%。今年前兩個月營收36.06億元，年增31.77%。

法人看好廣宇伺服器今年下半大量出貨，加上明年機器人有望跟上，11日多方隨台股反撲，爆出105,638張大量、位列台股人氣第四高，股價收漲停50.9元、超越2021年3月的50.3元前高紀錄。

廣宇日前法說會已釋出開始跨足AI伺服器代工，並透過東南亞產能優勢避開地緣政治紛擾，與鴻海集團一起搶主權AI商機的訊息。此外，日前傳出馬來西亞首富、「亞洲糖王」郭鶴年家族有意斥資百億美元（約新台幣3,300億元）打造AI資料中心，由於廣宇擁大馬廠就地供貨優勢，奪下大單，對此，廣宇雖未正面回應相關傳聞，但強調AI伺服器與交換器等網通應用是今年成長最強勁的產品，營收占比可望倍增。

籌碼面上，外資近兩日連續買超，3月以來買超4,424張、投信買超175張、自營商也買超1,013張，合計三大法人買超5,612張。