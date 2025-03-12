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台積電擺尾電子撐盤 台股收漲207點收復年線

中央社／ 台北12日電

台股今天走勢開高震盪，中午過後外媒報導消息牽動台積電股價回落，高低震盪價差19元，影響加權指數近153點，其他電子權值股穩盤，台積電擺尾，終場台股收22278.36點，上漲207.27點，重返年線約22241點之上。

路透（Reuters）今天中午引述4名知情人士消息報導，台積電正與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）等晶片大廠洽商，投資一家合資企業，這家合資企業可能營運英特爾（Intel）的晶圓廠。

台股尾盤拉出一筆新台幣271.25億元買盤，帶動加權指數反彈，台股今天成交值3391.91億元，電子股終場上揚1.32%，金融終場小漲0.34%，代表中小型股的櫃買OTC指數收漲0.23%。股價超過千元的高價股維持「十七千金」。

台積電擺尾收988元，漲17元，漲幅1.75%，鴻海漲1.19%，聯發科漲1.81%，日月光投控上揚1.92%，台達電勁揚4.59%，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達漲1.96%，緯穎翻黑小跌0.77%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國總統川普啟動關稅戰，市場憂心經濟衰退歷史重演，目前來看川普關稅政策仍是作為談判的手段，預期股市波動加大，高股息可提供下檔防禦力和資金避風港。

劉宇衡指出，目前台股市場殖利率均值約在2.3%，預期2024年度配息可望回復成長，可留意長期配息穩定族群，以及殖利率在市場均值之上又有高度成長標的。

台積電 台股

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