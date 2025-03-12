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台股上漲207點收22,278點 台積電漲17元收988元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報資料照片
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台股12日收盤上漲207.27點，終場以22,278.36點作收，成交量3,391.91億元；台積電（2330）收盤價988元，上漲17元，漲幅1.75%。

今日成交金額大且走高為：新盛力（4931）、聯發科（2454）、聯鈞（3450）、鴻海（2317）、順達（3211）、華邦電（2344）、台達電（2308）、華星光（4979）及南亞科（2408）；成交金額大且疲軟者則為：華碩（2357）、世芯-KY（3661）、華城（1519）、力旺（3529）、大成鋼（2027）、鈊象（3293）、弘憶（3312）、萬海航運（2615）、川湖（2059）及智原（3035）。

第一金投顧表示，這波台灣加權指數修正近十日已創下三個跳空缺口均尚未回補，分別為2/25創下85點、3/3創下319點與3/10創下267點的三個跳空缺口，已失守所有均線跌破箱型整理區間下緣，短期內，上方跳空缺口與均線均由支撐轉為壓力，操作宜保守看待。

外資近日累計賣超已逾2,000億元，期貨空單也再度突破4萬5千口，距離結算尚有一周時間。台積電周一跌破1,000元關卡後尚未站回，高價股及台積電供應鏈易受影響拉回整理，可留意業績續強表現相對抗跌個股，包括新盛力、瑞昱（2379）、高技（5439）、廣達（2382）、聯詠（3034）、穎崴（6515）、廣宇（2328）、義隆（2458）、零壹（3029）及宣布配發股息具有高殖利率保護個股的群光（2385）、大同（2371）、欣銓（3264）、迅德（6292）、聯電（2303）與順達。

個股 台積電

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