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中租基金升級定期定額 董座：望投資人成為基金巴菲特

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
中租基金平台董事長陳俊傑表示，搭配靈活定期定額，讓投資人克服投資心魔，希望投資人都能成為基金巴菲特。記者林莉/攝影
中租基金平台董事長陳俊傑表示，搭配靈活定期定額，讓投資人克服投資心魔，希望投資人都能成為基金巴菲特。記者林莉/攝影

面對國內人口結構改變，退休人口增加，中租基金平台今日舉辦記者會，邀請多家投信、投顧，推出「樂退休」投資專案計畫，中租基金平台董事長陳俊傑表示，搭配靈活定期定額，讓投資人克服投資心魔，希望投資人都能成為「基金巴菲特」。

中華民國退休基金協會理事長巫慧燕指出，雖然台灣新制勞退基金報酬率在2024年創新高，達16.16%，但勞退基金自2005年設立至今，自願提撥參與率僅15%。

針對退休議題，陳俊傑表示，投資人普遍關心仍是退休後應該要準備多少錢，才足夠配合後續的長照、醫療等花費，而「樂退休」專案聚焦兩大機制，運用母子基金「自製退休金流規劃」， 以及定期定額靈活扣款的「智動化投資策略」，協助投資人實現樂活退休的願景，讓大家成為基金界巴菲特。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，高股息ETF（指數型股票基金）近年在市場反應熱烈，不過配息來源為股息，因此投資人無需擔心配息政策或市場環境波動影響，而中租基金平台首創的母子基金，提領配息來源是母基金本身的資產增值，較為穩妥。

蘇皓毅表示，平台首創母子基金提領機制「中租盈利Pay」及「中租月月領」；另外，這次「樂推休」專案，加入「中租靈活扣」定期定額交易機制，是目前基金平台業界唯一能逢低加碼、趁勝追擊同時運作，再搭配自動停利轉申購功能，運用程式交易實現自動化買賣點判斷，不僅減少投資人心理障礙，更能幫助堅持紀律投資。

蘇皓毅指出，根據標普500指數過去十年回測數據顯示，這套機制有望提升長期投資報酬率一到兩成。

中租 退休金

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