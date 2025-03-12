上市櫃公司2月營收歷年同期最旺 法人相對看好這幾檔

上市櫃公司2月合計營收達3.6兆元，年增27.2%，歷年同期最旺。投顧法人建議，現階段投資首選營收成率優異且兼具低評價與高殖利率相關個股，相對看好美利達（9914）、統一（1216）、聚陽（1477）、長榮航太（2645）、廣達（2382）等。

大型本國投顧表示，以旗下追蹤的近30個主要族群第1季營收，相較原先預估財測達成率來看，科技族群約71%符合預期或超越預期，非科技族群約58%符合預期或超越預期。

就科技次族群而言，營收達成率較為優異者依序為面板的71%、銅箔基板的71%、手機EMS的71%、手機零組件的70%、網通PCB的69%、ABF的68%、雲端數位的68%等。至於營收達成率偏低次族群包括IC設計服務的59%、光通訊的61%。

法人分析，營收進度超前主要反映中國大陸舊換新補貼政策帶動電視與電子產品熱銷、因應關稅課徵的提前拉貨、AI伺服器GB200開始拉貨、AI應用需求增加等多重因素。

非科技族群當中，第1季營收達成率相對超前者依序為航空的72%、汽車零組件的71%、觀光的70%、食品的69%、自行車的67%。

法人說，航空、觀光、食品等主要反映農曆春節旺季；汽車零組件主要反映中國大陸自主汽車品牌的去美化效應。自行車主要反映新年度車款開始拉貨。

營收達成率偏低者則為航太的53%、重電的60%、工業自動化的60%。航太主要反映零組件遞延交貨。

另外，2月營收創新高公司當中，族群性較明顯者僅為AI伺服器相關供應鏈，其餘均為個股表現。